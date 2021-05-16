شوف عروض مكتبات جرير على الهواتف وخصومات على الكثير من الأنواع

مكتبة جرير هي مكتبة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، وهي مكتبة متخصصة في بيعها للأدوات المدرسية وأيضًا الأدوات المكتبية، وهناك قسم بها يكون مخصصًا للأجهزة الإلكترونية، فتلك المكتبة تبيع الأجهزة الحديثة كالجوالات والتابلت والحواسيب النقالة، وهذه المكتبة تُتيح خدمة البيع بالتقسيط بغير أن يكون هناك فوائد، وبالسطور المقبلة سنقوم بإيضاح كل ما يكون متعلقًا بتلك المكتبة، وأيضًا سنسرد العروض بالتفصيل التي تتيحها تلك المكتبة للمواطنين على الهواتف المحمولة، فقط قوموا بمتابعة هذه المقالة للنهاية.

تخفيضات جرير لهذا الأسبوع

مكتبات جرير تُفضلها كل العملاء، فتلك المكتبة مميزة عند كثير من المواطنين، فكل الطلبة والطالبات يقومون بشراء كل ما يخصهم ويحتاجونه عند بدء العام الدراسي، إذ أن هذه الفترة تقوم مكتبة جرير بمنح الأشخاص عدة عروض ممتازة على جميع الأقسام التي تخص الأدوات المكتبية والمدرسية.

أسعار الجوالات في جرير هذا الأسبوع

لمكتبات جرير عروض عديدة تقوم بتوفيرها على كل أنواع الجوالات، وها هي من ضمن تلك العروض على الجوالات:

هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ بلغ ثمنه حتى ٢٢٤٩ ريال سعودي.

هواوي بي ٣٠، ١٢٨ جيجابايت الجيل الرابع بلغ ثمنه حتى ١٧٤٩ ريال سعودي.

هاتف تيلو جاهز ذاكرة بسعة ٢٥٦ جيجابايت الجيل الرابع بلغ ثمنه حتى ٢٩٩٩ ريال سعودي.

هاتف موتورولا جي ٥ سعة ٢٥٦ جيجابايت، الجيل الخامس بلغ ثمنه حتى ٤٩٩٩ ريال سعودي.

آبل ايفون ١٢، شاشة ٦٠١ بوسة بسعة حجم ٢٥٦ جيجابايت، بلغ ثمنه ٤٦٩٩ ريال سعودي.

كافة هذه العروض لا تكون هي فقط التي يتم توفيرها بواسطة مكتبة جرير، إذ أن هناك العديد من العروض الأخرى على غير الجوالات، فهي توفر عروض جديدة أخرى على عدة أنواع من الجوالات والشاشات واللاب توب.