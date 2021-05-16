شوف عروض العثيم مول بخصومات مميزة على السلع الغذائية othaim market offers

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يبحث الكثير من المتسوقين عن آخر عروض العثيم مول التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم كل أسبوع لعملائها، حيث يعد othaim mall واحداً من أكبر أسواق البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، كما يقدم عروض الجملة كل شهر بالإضافة إلى عروض يوم الإثنين المخصصة للمنتجات الطازجة من لحوم وخضراوات وفاكهة بأقل الأسعار، وتتنافس أسواق العثيم مع هايبر بنده في تقديم أفضل عروض للعملاء حيث تحتل بنده المركز الأول ويليها أسواق العثيم، ويشيد العديد من المتسوقين في أنحاء المملكة بجودة أداء هذه الأسواق من حيث توافر السلع وجودة مستوى خدمة العملاء. عروض العثيم مول الأسبوعية يمكنك شراء أرز أنديا جيت عنبر كلاسيك وزن الكيس 5 كيلو جرامات مقابل 59.95 ريال بدلاً من 68.50 ريال سعودي والاستفادة بتوفير قدره 8.55 ريال.

احصل على كيس من أرز ميرا أمريكي حبة طويلة وزن 10 كيلو جرامات مقابل 34.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال ووفر 9 ريالات.

متوفر بجميع أسواق العثيم أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي مقابل 58.95 ريال بدلاً من 77.95 ريال للكيس وزن 10 كيلو جرام، كما يتوفر أيضاً كيس وزن 5 كيلو جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال.

اشتري أرز جرين فارم المصري وزن الكيس 5 كيلو جرام + 20% مجاناً مقابل 25.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال ويمكنكِ الاطلاع على وصفتنا لمعرفة أسرار طريقة عمل الأرز باللبن على الطريقة المصرية المميزة بطعم لذيذ ورائع.

يوجد حلاوة حلواني سادة وزن الحبة 1 كجم مقابل 14.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

متوفر في فرع الرياض فقط عرض مميز على شعيرية ماجي مقلية أصلية 5 × 72 جرام مقابل 5.50 ريال بدلاً من 7.49 ريال.

عرض رائع على مرقة دجاج ماجي في جميع الفروع 24 قطعة × 20 جرام + 16% مجاناً مقابل 13.95 ريال بدلاً من 16.98 ريال.

يمكنك شراء أرز تاج محل بسمتي بنجابي وزن الكيس 10 كيلو جرام مقابل 64.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال سعودي، أو شراء كيس وزن 5 كيلو مقابل 33.95 ريال بدلاً من 49.25 ريال، وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل بكل احترافية في المنزل. متوفر في فرع الرياض فقط عرض ممتاز على مكرونة سيزر لازانيا 500 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

متوفر بالرياض فقط خلطة ماجي كزبرة وثوم 34 جرام مقابل 4.50 ريال بدلاً من 6.75 ريال.

خلطة ماجي للبشامل 80 جرام مقابل 4.50 ريال بدلاً من 6.75 ريال مع العلم أن هذا العرض متوفر فقط في فرع الرياض. othaim market offers احصل على مطهر ديتول 2 لتر + صنوبر 900 مل مجاناً مقابل 59.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال لتنظيف الأسطح والأرضيات وتعقيمها للحماية من الجراثيم.

اشتري صابون بونكس أزرق أصلي وزن الكيس 5 كيلو جرام للحصول على ملابس نظيفة وناصعة مقابل 31.95 ريال بدلاً من 41.50 ريال للكيس.

يمكنك شراء ملين ملابس داوني مركز نسيم الوادي سعة لتر مقابل 14.95ريال بدلاً من 22.95 ريال للحبة والحصول على ملابس ناعمة برائحة مميزة تدوم طويلاً.

تخلص نهائياً من الصراصير والحشرات الزاحفة مع مبيد ريد صراصير أحمر 300 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.25 ريال.

شامبو عباية تايد العطر الأصلي 1.85 لتر مقابل 20.95 ريال بدلاً من 26.25 ريال.

صابون أريال أزرق مركز كيس 2× 5كجم بسعر 83.95 ريال بدلاً من 93.95 ريال للكرتون. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول بخصومات مميزة على السلع الغذائية othaim market offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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