تردد قناة القدس Alquds TV الجديد .. على النايل سات والعرب سات 2021

تردد قناة القدس Alquds TV الجديد على النايل سات 2021 والتي يملكها شركة راديو وتليفزيون القدس، وتم بدء بثها عام 2008م، وهي قناة وطنية أسسها عدد من الشخصيات الفلسطينية من المغتربين في مختلف دول العالم، ويوجد مقرها الرئيسي في بيروت، ولها مكاتب فرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودمشق، وتهتم بالشأن الفلسطيني وكل ما يهم المواطن الفلسطيني من أخبار

محلية ودولية، حيث تقدم نشرات وتقارير مصورة سياسية واقتصادية ورياضية، وتعمل القناة على تعزيز موقف القضية الفلسطينية، وتوثيق الواقع على الأرض الذي يوضح عدالتها، ولا سيما معاناة الشعب الفلسطيني وما يواجهه من صعوبات، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة القدس Alquds TV على النايل سات وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

تردد قناة القدس Alquds TV الجديد

أفردت قناة القدس مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وغيرها من الموضوعات التي تهم الشأن الفلسطيني وعدالة تلك القضية، كما تركز على نبض الشارع الفلسطيني وما يشهده من أحداث، لتصحيح الفهم تجاه عدالة القضية الفلسطينية عربيًا ودوليًا، وعلى الراغبين في استقبال بث القناة على قمر النايل سات أو العرب سات، ضبط ترددات أجهزة الاستقبال على النحو

التالي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 11315 عمودي 27500 العرب سات 12207 عمودي 27500

برامج قناة القدس الفضائية

تزخر قناة القدس الفضائية بالعديد من البرامج السياسية والاقتصادية، وتحرص على استضافة العديد من الشخصيات البارزة والمهتمة بالشأن الفلسطيني من السياسيين والمحليين، ومن بين تلك البرامج :

أصداء الانتفاضة .

نسيم الأحرار .

خيوط الشمس .

ملتقى القدس الشبابي .

جولة في ربى فلسطين .

على زناد الكلمة .

نقطة إرتكاز .

نهار جديد .

للسائلين .

نبض الشارع .

وطن أونلاين .

البعد الثالث .

السنديانة .

انت المسئول .

أحلام بسيطة .

ساعة شباب .

هذا البلبل .

برنامج فلسطين في الصحافة .

قناة القدس الفضائية

تتميز قناة القدس الفضائية عن غيرها من القنوات بعدد من السمات الهامة، من أهمها :