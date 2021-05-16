شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على بعض المنتجات تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، شركة بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة كما أنها تمتلك عشرات الفروع في العديد من الأماكن المختلفة داخل المملكة، واستمرت شركة بنده بالتطور حتى أصبحت مسئولة عن عملية تصنيع عدد كبير من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر، كما أن الشركة تقوم بعمل عروض مختلفة وأسبوعية على هذه المنتجات سنقوم بعرضها في هذا المقال. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على بلغ سعر علبة فول حب وبسلة كولد اليكس ٤٠٠ جم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.

تخفيضات بنده بلغ سعر علبة ستربس الدجاج الحار والعادي السنبلة ٧٥٠ جم ٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٦ ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر علبة بطاطس قطع السنبلة المقرمشة ١.٥ كيلو ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر علبة فطير سادة وليمة ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٨ ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة عجينة الكنافة شرائح البقلاوة الفاخرة السنبلة ٥٠٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة كورن فليكس كلوقز كيلو واحد ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٦ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على المنتجات الغذائية: عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة بسكويت ديجاستيف لايت مكتفز ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بسكويت ديجاستيف لايت مكتفز ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي. خصومات بنده بلغ سعر علبة محلي ستيفيا بالكروم تروبيكانا سلم ٥٠ كيس ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر علبة شيرة الحلويات العربية تروبيكانا ٣٤٠ مل ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على بعض المنتجات تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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