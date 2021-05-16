نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف افضل عروض على التكييفات في مصر وأفضل أنواعها 2021 والفروق بينهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ الصيف وبدأ الحرارة في الزيادة، وبدأت الناس في البحث عن افضل عروض التكييفات في مصر بأنواعها المختلفة، والفروق بينهم، ويتغير سعر التكييفات حسب أنواعها، وقوتها، وعدد أحصنتها، وحسب مساحة المكان وما يناسبه من الأنواع المطروحة في الأسواق.

أنواع التكييفات في الأسواق

من أشهر أنواع التكييفات في مصر وأفضلها:

تكييف تورنيدو Tornado. تكييف ال جى LG. تكييف كارير Carrier. تكييف شارب Sharp. تكييفات فريش Fresh. سامسونج.

أسعار التكييفات 2021

تختلف أسعار التكييفات في مصر على حسب خصائص كل تكييف، فمنها بارد فقط، بارد وساخن، منقي للهواء بأكثر من تقنية وغيرها

أولا: تكييفات شارب

تكييف شارب 1.5 حصان بارد/ساخن استاندرد:

سعة التبريد 12000 ( و ح ب / الساعة )، سعة التدفئة : 13.300 ( و ح ب / الساعة )، لديه ميزة التشغيل الجاف، والتبريد مع التدفئة بقوة عالية، فلاتر ضد البكتيريا، ريموت تحكم عالي الدقة للتحكم والتوجيه عن بعد، مؤشر تنبيه لتنظيف الفلاتر، التشغيل الذاتي بعد رجوع الكهرباء المنقطع، مزود بوحدة مقاومة تمنع التآكل، كفاءة الطاقة : 10.5، مؤقت إيقاف حتى 1 ساعة، إيقاف وتشغيل بميقات حتى 12 ساعة، الوحدة الخارجية : 540 × 760 × 265، ضمان خمس سنوات.

تكييف شارب 2.25 حصان بارد/ساخن استاندرد:

سعة التبريد 17400 ( و ح ب / الساعة )، مبادل حراري مرتفع الكفاءة، تكنولوجيا التشغيل المنخفض الصوت، لديه ميزة التشغيل الجاف، والتبريد مع التدفئة بقوة عالية، فلاتر ضد البكتيريا، ريموت كنترول بشاشة لعرض البيانات عليها، مؤشر تنبيه لتنظيف الفلاتر، التشغيل الذاتي بعد رجوع الكهرباء المنقطع، مزود بوحدة مقاومة تمنع التآكل، ضغط كهربائي منخفض، استخدام فريون R22، فتحة كبيرة لخروج الهواء، الوحدة الخارجية : 540 × 760 × 265، ضمان خمس سنوات.

تكييف شارب 3 حصان بارد / ساخن بلازما ديجيتال:

سعة التبريد 3 حصان، وضع توفير طاقة، شاشة ديجيتال، خاصية البلازما كلاستر، تقفية التنظيف الذاتي، توجيه الهواء في جميع الاتجاهات في وقت واحد، فلاتر تنظيف وفلاتر ضد البكتيريا، تشغيل جاف، تشغيل تلقائي عند انقطاع التيار، ضمان 5 سنوات، وهناك أنواع أخرى من تكييفات شارب يحتوي عدد أحصنة أكثر، وأعلى سعرا، وأكثر من حيث الإمكانيات.

افضل عروض على التكييفات في مصر:

SHARP: تبدأ أسعار تكييفات شارب لهذا الصيف من 6400 حتى 15000 تقريبا، أقلهم سعرا أقلهم عدد أحصنه (1.5 حصان) وأكثرهم سعرا (4 حصان ديجيتال بريميم بتقنية النانو). FRESH: تبدأ أسعاره من 5500 حتى 13500 تقريبا وتختلف باختلاف الإمكانيات. CAREER: تبدأ أسعاره من 6300 وتزداد بزيادة المميزات وعدد أحصنته.

وتختلف الأسعار من موسم لآخر، فقد زادت أسعاره بمقدار 200/300 جنيه تقريبا منذ إنتهاء فصل الشتاء.