تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم أو دريم وسحب نصف مليون دولار

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم تعد مسابقة نظمتها مجموعة قنوات ام بي سي الإعلامية ويقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، فبدأت أول مرة عام 2007 وهي مسابقة من أكبر المسابقات في الشرق الأوسط وأكثرها انتشاراً، وتقوم على أساس تحقيق أحلام الكثير من المشاركين بها لأنها مسابقة سنوية تقدم جوائز نقدية ومادية يعلن عنها، كما يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال حلقات البرنامج الاشتراك غير متوفر لكل دول العالم، وزلكن يسمه بالاشتراك من كافة الدول العربية، حيث يستطيع أي شخص أن يشترك في تلك المسابقة بشرط أن يكون بالغ سن الرشد القانوني وفقاً لقانون دولته، مما يدل على نزاهة ومصداقية مسابقة الحلم، كما يمنع اشتراك منظم المسابقة أو العاملين معه، مما يجعلها متوافرة لكافة المشاهدين ومتابعين المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم خصصت أرقام من أجل المشاركة عن طريق كتابة (الحلم ) في رسالة أو من خلال الاتصال، حيث تستند آلية تفعيل المشاركة في الحلم عن طريق تضمين عبارة ( حلم ) أو كتابتها بالإنجليزية (dream) أو عن طريق اللغة الفرنسية ( reve ) من خلال رسائل قصيرة بعد ذلك النقر على إرسال، كما تستطيع تفعيل الاشتراك من خلال موقع الحلم .mydream.mbc.net حتى تفعل خدمة الاشتراك كي يرسل لك رقم سري.

بعد ذلك أعد إدخاله كي تبدأ خدمة اشتراكك و يتم احتساب الرسالة بصورة يومية، كما أن أرقام مسابقة الحلم المباشرة تتيح لمجموعة محدود من البلاد العربية أما من باقي دول العالم الاشتراك متاحاً من خلال التسجيل من الرقم الدولي هو 0088216101092 على نظام gsm.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية

STC: 858888.

Mobily: 650444.

Zain: 755505.

Virgin: 300300.

Lebara: 313131.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات:

Etisalat: 5544.

Du: 3636.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن

Orange: 94099.

Zain: 99409.

Umniah: 94099.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من العراق

Asiacell: 2266.

Korek: 2180.

Zain: 2770.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من البحرين

Zain: 94000.

STC: 98885.

Batelco: 94000.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت

Zain: 4242.

STC: 4242.

Ooredoo: 4242.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من المغرب

Maroc Tel: 9669.

Inwi: 9669.

Orange: 9669.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس

Tunisie telecom: 85819.

Ooredoo: 85819.

Orange: 85819.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من سوريا

MTN: 1155.

Syriatel: 1565.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من اليمن

MTN: 2622.

Sabafon: 5222.

Y Telecom: 8442.

Yemen Mobile: 87602.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من عمان

Ooredoo: 90434.

Omantel: 90434.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من فلسطين

Jawwal: 1625.

Wataniya: 6144.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مصر

فودافون: 95458 أو 95450.

اتصالات: 95458 أو 95450.

أورنج: 95458 أو 95450.