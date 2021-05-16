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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سمسم الفضائية على قمر النايل سات 2021 في المقال التالي
إن قناة سمسم هي قناة ترفيهية وكذلك تقوم بتعليم الأطفال كل شيء عن دينهم، وهي تقوم بالبحث من المملكة العربية السعودية، والعديد الآن يعثر على تلك القناة لجمال مضمونها وروعته، لذا ففيما بعد سوف نقوم بتناول كل شيء يتعلق بقناة سمسم من حيث التردد وغيره بالسطور القليلة القادمة.
تردد قناة سمسم
لقد قامت قناة سمسم بوضع خطة برامج قد تباينت، حيث منها الدينية التي تقوم بتعليم الأطفال دينهم الإسلامي ومنها التعليمية التي تقوم بإنشاء جيل يعشق التعليم ويفهم أهميته، بجانب البرامج الترفيهية التي تقوم بعرض روح الأمل عند الطفل العربي، كما أن هذه البرامج قامت بتقديم العديد من الأناشيد الجميلة التي يقوم الأطفال بترديدها وحفظها وكذلك الكبار، كما أن هذه الأناشيد تكون غيتها تعليم الأطفال من خلال الموسيقى.
إن قناة سمسم قامت بتعزيز القيم المجتمعية، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الأسرية، وهذا عن طريق بث أفلام كرتونية تكون هادفة ويحبها الأطفال كثيرًا.
|التردد: 11334.
|الاستقطاب: عمودي.
|معامل تصحيح الخطأ: 5/6
|معدل الترميز: 27500.
أشهر برامج قناة سمسم الجديدة 2021
إن قناة سمسم تقوم بتقديم أروع البرامج المختلفة، والتي من ضمنها كل ما يلي:
- الكاميرا المنزلية: هذا البرنامج يقوم بتقديم أروع اللقطات الكوميدية، حيث أنه يُقدم الكثير من الفرح والفكاهة والمرح للأطفال.
- يوميات سمسم: هذا البرنامج هو فيلم كرتوني صغير يكون غيته تعليم الأطفال كافة القيم الإسلامية وكذلك المجتمعية عن طريق تقديم بكل حلقة واحدة من تلك القيم.
- كشكول: إنه برنامج تعليمي يقوم بالاستضافة بكل حلقة جملة من الأطفال، ليقوموا بإنشاد كل ما يحفظونه، ويقومون بتبادل جميع ما تعلموه.
- السنة النبوية: هذا البرنامج يقوم بتعليم الأطفال سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عن طريق وسائل خلابة لتجعل الأطفال يحبون السنة النبوية منذ صغرهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة سمسم الفضائية على قمر النايل سات 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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