شوف اشتري بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم

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عمر شويل - جدة اشتري بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم، تقدم لكم أسواق العثيم مجموعة من أقوى العروض والخصومات والتخفيضات على كافة منتجاتها بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من الثاني عشر من شهر مايو، وحتى الخامس والعشرون من مايو 2021.

اشتري بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم

أسواق عبدالله العثيم من أهم الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة في المملكة السعودية، ولها فروع في العديد من المدن، تقدم الشركة العديد من السلع الغذائية الهامة، كما تقدم أيضًا أفضل منتجات المنظفات المنزلية والعناية الشخصية وغيرها، وأيضًا العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها، وكل أسبوع تنفرد بعرض رائع لا يقدمه غيرها حيث تقدم تخفيضات تصل إلى نصف السعر على العديد من المنتجات الخاصة بها.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة

تقدم مجموعة أسواق العثيم باقة من العروض المتميزة التي تنافس بها بشكل كبير في الأسواق على الأجهزة الكهربائية والمنزلية من أفضل اعلامات التجارية العالمية، أختارنا لكم مجموعة متنوعة من هم هذه العروض:

شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي 40 بوصة، بسعر 749 ريال سعودي.

مروحة كليكون صندوق بسعر 69 ريال سعودي.

محضر الطعام جيباس 4×1 بسعر 159 ريال سعودي.

مكواة جافة كليكون بسعر 59 ريال سعودي.

قدر الضغط الكهربائي هومر بسعر 159 ريال سعودي.

لاب توب hp بسعر 1899 ريال سعودي.

تابلت هاواوي تي 3 بسعر 649 ريال سعودي.

هاتف جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال سعودي.

هاتف جوال سامسونج a02 s بسعر 489 ريال سعودي.

هاتف جوال سامسونج A42 بسعر 1325 ريال سعودي.

هاتف جوال تكنو ke 5j بسعر 410 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم للمنتجات الغذائية

تتيح أسواق العثيم أفضل الخصومات على كافة المنتجات الغذائية التي لا غني عنها في كل منزل، وذلك طوال فترة العروض وكانت كالتالي:

أرز بسمتي باب الذهبي عبوة 10 كجم، بسعر 66.95 ريال بدلا من 87.95 ريال.

أرز جرين فارم مصري عبوة 5 كجم + 20% مجانا، بسعر 25.95 ريال بدلا من 32.95 ريال.

زيت نور عباد الشمس مجموعة من عبوتين 1.5 لتر + عبوة 750 مل، بسعر 38.95 ريال بدلا من 43.95 ريال.

زيت غندور دوار الشمس عبوة 1.6 لتر بسعر 11.95 ريال بدلا من 18.95 ريال.

دجاجة مجمدة ساديا وزن 1300 جم، بسعر 13.25 ريال بدلا من 17.25 ريال.

صدور دجاج عبوة وزن 2.5 كجم، بسعر 44.5 ريال بدلا من 60 ريال.

عروض أسواق العثيم على منتجات النظافة والعناية بالمنزل

هناك الكثير من الطلب خلال هذه الفترة على المنظفات المنزلية ومنظفات الملابس نظراً لحرص الجميع على تطهير كل شئ بالمنزل للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك حرصت أسواق العثيم أيضا على تقديم خصوماتها على المنظفات ومنتجات العناية بالمنزل، ومنها:

مسحوق آريال مركز عبوة 2 كيس 5 كجم، بسعر 83.95 ريال بدلا من 98.95 ريال.

مسحوق بونكس الأزرق عبوة 5 كجم، بسعر 31.95 ريال بدلا من 41.59 ريال.

مطهر ديتول بعطر الصنوبر عبوة 2 لتر+ عبوة 900 مل، بسعر 59.95 ريال بدلا من 87.75 ريال.

معطر ملابس داوني عطر نسيم الوادي عبوة 3 لتر، بسعر 16.95 ريال بدلا من 27.95 ريال.

جل برسيل الأزرق عبوة 4.8 لتر، بسعر 40.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

كانت تلك أهم عروض مهرجان أسواق العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تقدم لكم أروع وأفضل الخصومات التي لا تقارن.