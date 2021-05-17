شوف خصومات نون السعودية علي جوالات ايفون وهواوي 48% خصم وتوصيل مجاني

خصومات نون السعودية ، مع أنتهاء شهر الخير رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تقدم خصومات نون حتي 48% علي جوالات آبل ايفون وهواوي حيث أحدث وأجود أنواع الجوالات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم حيث يتميز موقع noon بالمصداقية وسرعة توصيل المنتج في غضون 3 أيام فقط كحد أقصي داخل المملكة العربية السعودية وسياسة استرجاع المنتج في حالة وجود عطل أو تلف أو إذا كان المنتج غير مطابق للمواصفات التي تم استعرضها في الموقع الخاص بهم واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض خصومات نون السعودية علي هواتف آبل ايفون واحدث جوالات من هواوي فقط من خلال موقعكم المفضل ثقفني فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

خصومات نون السعودية علي جوالات ايفون

تقدم عروض نون ميزة كبيرة في الشراء حيث يمكن الشراء بنظام التقسيط الشهري مع الحصول علي خصومات نون السعودية وأيضا بعض العروض عليها استرجاع جزء من المبلغ المدفوع أو قسائم شراء مجانية يمكن أستخدامها بشراء أغراض أخري من موقعهم الإلكتروني.

نون السعودية تقدم آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة 256 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G لون أزرق محيطي نسخة الشرق الأوسط خصم 14% بسعر 4899 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5699 ريال سعودي توفير حتي 800 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط مبلغ الشراء 409 ريال شهريا مع ضمان لمدة عامين واسترجاع 48 ريال سعودي وتوصيل مجاني.

تقدم آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة 256 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G لون أزرق محيطي نسخة الشرق الأوسط خصم 14% بسعر 4899 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5699 ريال سعودي توفير حتي 800 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط مبلغ الشراء 409 ريال شهريا مع ضمان لمدة عامين واسترجاع 48 ريال سعودي وتوصيل مجاني. عروض نون علي آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة 256 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G لون أزرق محيطي نسخة الشرق الأوسط خصم 14% بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5199 ريال سعودي توفير حتي 700 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط مبلغ الشراء 375 ريال شهريا مع ضمان لمدة عامين واسترجاع 45 ريال سعودي وتوصيل مجاني.

علي آيفون 12 برو ماكس مع فيس تايم سعة 256 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G لون أزرق محيطي نسخة الشرق الأوسط خصم 14% بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5199 ريال سعودي توفير حتي 700 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط مبلغ الشراء 375 ريال شهريا مع ضمان لمدة عامين واسترجاع 45 ريال سعودي وتوصيل مجاني. آيفون 12 برو مع فيس تايم سعة 128 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G لون أزرق محيطي نسخة الشرق الأوسط خصم 14% بسعر 4249 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 4699 ريال سعودي توفير حتي 450 ريال سعودي مع إمكانية تقسيط مبلغ الشراء 355 ريال شهريا مع ضمان لمدة عامين واسترجاع 42 ريال سعودي عرض خاص من خصومات نون السعودية .

. خصومات نون آيفون 12 برو مع فيس تايم بسعة 256 جيجا بايت يدعم 5G لون رصاصي داكن نسخة الشرق الأوسط بسعر 4799 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5199 ريال سعودي مع توفير 400 ريال سعودي وخطة دفع شهري بالتقسيط تبدأ من 400 ريال واسترجاع 47 ريال سعودي مع ضمان عامين ضد عيوب الصناعة.

آيفون 12 برو مع فيس تايم بسعة 256 جيجا بايت يدعم 5G لون رصاصي داكن نسخة الشرق الأوسط بسعر 4799 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 5199 ريال سعودي مع توفير 400 ريال سعودي وخطة دفع شهري بالتقسيط تبدأ من 400 ريال واسترجاع 47 ريال سعودي مع ضمان عامين ضد عيوب الصناعة. عروض نون علي جوال iphone xr بسعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع لون أسود، أبيض، أصفر، أزرق نسخة الشرق الأوسط بسعر 2299 ريال سعودي شامل الضريبة المضافة بدلا من 3299 ريال سعودي مع توفير 1000 ريال سعودي وخطة دفع شهري بالتقسيط تبدأ من 192 ريال واسترجاع 23 ريال سعودي مع ضمان عامين ضد عيوب الصناعة وتوصيل مجاني ( عرض خاص من خصومات نون السعودية )

عروض نون علي جوالات هواوي خصم 40%

هاتف نوفا 7 إس إي ثنائي الشريحة لون أخضر كراش بذاكرة عشوائية رام سعة 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت يدعم بتقنية الجيل الخامس بسعر 1349 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة وتوفير 250 ريال ويمكن تقسيط شهري يبدأ من 113 ريال سعودي وأسترجاع 13 ريال من قيمة المنتج وتوصيل مجاني ( عرض خاص من خصومات نون السعودية )

) عروض نون علي هاتف Y9A رمادي فضائي ثنائي الشريحة بذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت يدعم تقنية 4G LTE نسخة السعودية بسعر 1048 ريال سعودي مع توصيل مجاني.

علي هاتف Y9A رمادي فضائي ثنائي الشريحة بذاكرة عشوائية رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت يدعم تقنية 4G LTE نسخة السعودية بسعر 1048 ريال سعودي مع توصيل مجاني. عروض noon هاتف P40 برو ثنائي الشريحة لون أسود مزود بذاكرة عشوائية رام سعة 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت يدعم تقنية 5G بسعر 2884 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة مع خطة دفع شهري تبدأ من 241 ريال سعودي وتوصيل مجاني ( عرض خاص من خصومات نون السعودية )

هاتف P40 برو ثنائي الشريحة لون أسود مزود بذاكرة عشوائية رام سعة 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت يدعم تقنية 5G بسعر 2884 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة مع خطة دفع شهري تبدأ من 241 ريال سعودي وتوصيل مجاني ( عرض خاص من ) هاتف P40 ثنائي الشريحة وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة رام 6 جيجا بايت يدعن تقنية 5G LTE، لون أسود بسعر 2499 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة وفر حتي 350 ريال سعودي مع خصومات نون السعودية مع خطة دفع شهري 209 ريال سعودي شهريا واسترجاع 25 ريال سعودي من قيمة المنتج وتوصيل مجاني.

عزيزي القارئ متابع موقع المفضل ثقفني لقد أستعرضنا اليوم خصومات نون السعودية علي جوالات آبل ايفون وجوالات هواوي عروض نون السعودية حتي 48% مع توصيل مجاني داخل المملكة العربية السعودية واسترجاع جزء من مبلغ الدفع وإمكانية التقسيط الشهري السهل، نتمنى لكم تجربة شراء ناجحة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.