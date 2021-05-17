شوف عروض بنده اليوم على الأجهزة المنزلية حتى 18 مايو وخصومات هايبر بنده hyper panda

عروض بنده اليوم على الشاشات والأجهزة المنزلية لا تقاوم، وهذه الأجهزة لها دور هام في المنزل؛ نظرًا لأنها تسهل تنفيذ المهام المنزلية مثل طهي الطعام وتنظيف المنزل، ولذلك توجد الشاشات والأجهزة المنزلية وكافة أجهزة المطبخ بمختلف أنواعها بتخفيضات كبرى على أسعارها حتى يوم 18 مايو 2021 في هايبر بنده hyper panda.

عروض بنده اليوم

تعرفوا معنا على عروض الشاشات وملحقاتها في النقاط القادمة، والتي يقدمها هايبر بنده بأفضل الإمكانيات من شاشات ذكية وبصورة نقية للغاية، بالإضافة إلى خدمة توصيل الشاشات وتركيبها مجانًا، وإلى جانب ذلك هناك تخفيضات كبرى على أسعارها، ونجد عرض خاص على مكبر الصوت الذي يجعل الصوت أفضل وأكثر وضوحًا، ويجعلك تستمتع اثناء مشاهدة التلفزيون.

شاشة تلفزيون ذكية من امبكس جلوريا بسعر 1099 ريال سعودي.

مكبر صوت من سوني بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 492 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

الأجهزة المنزلية وخاصةً أجهزة المطبخ متوافرة بخصومات هائلة في عروض بنده، ولأجهزة المطبخ أهمية كبرى في حياتنا، حيث تُساعد ربة المنزل على إعداد الطعام واستغراق وقت اقل في تحضيره، كما توفر الكثير من الجهد على ربة المنزل، فعلى سبيل المثال القلاية الكهربائية التي تجعل الطعام صحي أكثر حيث لا تحتاج إلى زيت لقلي الطعام، مما يجعل الطعام مناسب لجميع الأفراد وخاصة مرضى القلب، هذا إلى جانب استخداماتها العديدة حيث يتم قلي العديد من الأطعمة بها.

قلاية بدون زيت سعة 4.5 لتر من كولين بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 495 ريال سعودي.

غلاية تيفال بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 115 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

نجد في بنده عروض على الأجهزة المنزلية مثل موزع المياه البارد والحار والذي تتضاعف أهميته في الطقس الحار وشهور فصل الصيف، حيث يعمل على تبريد المياه بشكل سريع، وذلك دون الحاجة إلى الثلاجة، ويتميز بحجمه حيث يُمكن وضعه في أي مكان، وكذلك الأمر بالنسبة للعصارات حيث تقوم بإعداد المشروبات والعصائر الطبيعية اللذيذة لذلك فهى ضرورية لاقتنائها في المنزل، وتستمر بندة السعودية في عروضها الرائعة وتضيف خدمة التوصيل والتركيب المجانية على منتجات محددة.