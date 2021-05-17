شوف عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية بخصومات العيد في اسواق العثيم مول othaim market

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية في عيد الفطر المبارك يقدمها لكم العثيم ماركت بخصومات حصرية من اسواق العثيم مول othaim market ، وهذا ضمن مهرجان تخفيضات سوبر ماركت العثيم الاسبوعية المتجددة بإستمرار، فعيد الفطر هو مناسبة خاصة جدًا لكل المسلمين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي أجمع، ولذا تُطرح به أفضل الخصومات على الإطلاق.

عروض العثيم اليوم على السلع الغذائية بخصومات العيد في اسواق العثيم مول othaim market

خصومات أسواق العثيم نعرضها وفقًا لآخر إصدار طُرح من العثيم عروض على السلع الغذائية من أفضل المنتجات البروتينية والمحاصيل، فمع العثيم تجدون أجود أنواع اللحوم بمختلف فصائلها من الغنم، والعجل والبقر، مع أرخص اسعار الدجاج المجمد في العثيم والأسماك، بجانب اسعار البيتوفور والكحك، والبسكوت، والخصومات متاحة بمناسبة العيد في العثيم مول othaim حتى الغد فقط، فلا تفوتوا الفرصة.

عروض العثيم

في التالي كل أنواع لحوم الماشية من اسواق عبدالله العثيم بخصوما على الأسعار الحصرية، حيث تجدون كافة أنواع اللحوم الطازج منها والمجمد، كذلك البلدي والمستورد، مع تشكيلة مميزة من مختلف أنواع الدجاج في تخفيضات أسواق السعودية.

لحم غنم سواكني بالعظم، سعر الكيلو 55.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم، سعر الكيلو 48.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

خصومات العثيم سوبر ماركت على المعجنات والمخبوزات الطازجة الخاصة بعيد الفطر والمخبوزة يوميًا تجدوها في عروض العثيم الترويجية بأسعار وأنواع متنوعة، والتي يتم إستخدام أجود أنواع الدقيق والمكسرات الطازجة بها لإنتاج أفضل منتج على الإطلاق.

بتي فور فاخر شيكولاتة ومكسرات، سعر الكيلو 29.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

كحك سادة بالسمن/ بالحلقوم ملبن/ بالتمر والقرفة، سعر الكيلو 24.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

العثيم

أما بالنسبة للخضراوات والفاكهة فنقدمها في عروض العثيم الطازج بأسعار ممتازة، حيث تتنوع في أشكالها وأنواعها، وجميعها طازجة ذات جودة عالية، ونستعرض معكم اسعار الخضار والفواكه لدى العثيم جملة في التالي:

الموز بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو.

الكوسة الخضراء بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

تخفيضات العثيم في السعودية على الأغذية ومنتجات عيد الفطر المبارك قد قدمناها لكم جميعها بأسعار مذهلة، حيث تنوعت الخصومات لتشمل اللحوم، والدجاج، والخضراوات، والفاكهة، والكحك، والبيتي فور، والبسكوت، ولا تنسوا التعرف على آخر خصومات شركة عبدالله العثيم للاستثمار من العثيم أون لاين ، والتي طرحت جميعها مخفضة بمناسبة العيد المبارك، وكل عام وأنتم بخير.