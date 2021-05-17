شوف عروض مكتبة جرير أقوى عروض عيد الفطر وخصوماته الهائلة على أجهزة اللابتوب ومميزاتهم

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عروض مكتبة جرير أقوى عروض عيد الفطر وخصوماته الهائلة على أجهزة اللابتوب في مهرجان العروض القوية مقدمة بهذه الاأسعار الخيالية لهذه المناسبة السعيدة على الجميع متمنية للجميع أيام سعيدة وفرحة لهم، فالجميع يبحث عن أنواع جيدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة كما تعودنا منها على تقديم أفضل عروضها على الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية.، وبأسعار مناسبة للجميع لذلك تقدم لكم مكتبة جرير هذه الأسعار الخيالية التي ستنال على إعجابكم. أقوى عروض مكتبة جرير jarir bookstore وخصوماته الهائلة بمناسبة عيد الفطر المبارك خصم 17% على جهاز اتش بي Notebook 15-da3002nx، كمبيوتر محمول. مميزات هذا الجهاز هي: يمتاز الجهاز بأنه من الجيل العاشر، ويتميز بوجود معالج قوي وهو i5-1035G1 انتل كور، وسرعته هو 1 جيجا هيرنز.

نوعية كرت الشاشة انتل يو اتش دي جرافيكس.

ويتوفر به قرص صلب سعته تبلغ 1 تيرابايت وهذه السعة جيدة وكبيرة.

م اصدار الجهاز عام 2020.

نوع نظام التشغيل به هو Windows 10، متوفر باللون الأسود جيت.

بسعر 1949 ريال بدلاً من 2349 ريال سعودي، ووفر حوالي 400 ريال سعودي، وضمان لمدة 24 شهر. خصم 15% على لابتوب مايكروسوفت Surface 3، يعرف بأنه كمبيوتر محمول. مميزاته هي: مقاس الشاشة 13.5 بوصة.

نوع المعالج الجيل العاشر i5-1035G7 انتل كور، وسرعة المعالج هي 1.2 جيجا هرتز.

نوع كرت الشاشة هو انتل آيريس بلس جرافيك.

سعة الجهاز 128 جيجابايت اس اس دي، أما سعة ذاكرة النظام هي 8 جيجابايت رام.

دقة الشاشة هي: 1504 × 2256 بيكسل‎.

نوع البطارية الجهاز هي: ‎بطارية ليثيوم بوليمر.

سماعات الصوت في الجهاز تتميز بأنها من نوع: سماعات أومني سونيك مع دولبي أوديو بريميوم‎.

تتميز الشاشة بوجود خاصية اللمس.

متوفر باللون البلاتينيوم، ونظام التشغيل به هو Windows 10

بسعر 3899 ريال بدلاً من 4599 ريال سعودي، وقم بتوفير 700 ريال، ومتوفر على الجهاز هدايا بقيمة 339 ريال سعودي، ضمان 24 ساعة. خصم 400 ريال على جهاز اتش بي x360 بافيليون 14-dw1000nx. مميزات الجهاز وخصومات مكتبة جرير الرائعة لابتوب 2 في 1 متحول.

الشكل العام للجهاز تم تصميمه بشكل ملف.

نوع المعالج للابتوب Intel Core i7-1165G7 الجيل الحادي عشر.

سرعة المعالج للجهاز 2.8 جيجاهرتز.

مقاس الشاشة 14 بوصة.

سعة القرص الصلب 1 تيرا بايت اس اس دي PCIe NVMe M.2.

سعة الذاكرة 16 جيجابايت رام.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 10.

تعمل الشاشة باللمس، وقارئ للبصمة.

متوفر الجهاز باللون الذهبي الدافئ.

بسعر 4199 ريال بدلاً من 4599 ريال سعودي، وضمان لمدة 24 شهراً، ويمكنك التقسيط على مدار 36 شهراً، بقسط شهري 195 ريال. ‎ ‎خصم 300 ريال على لابتوب اتش بي Notebook 15-dw3006nx. مميزاته: عبارة عن كمبيوتر محمول.

مقاس الشاشة 15.6 بوصة.

نوع المعالج الجيل الحادي عشر i7-1165G7 انتل كور.

يعمل المعالج بسرعة 2.8 جيجا هرتز.

نوع كرت الشاشة NVIDIA GeForce M450 (2 GB).

سعة وحجم القرص الصلب 1 تيرابايت.

تم اصدار الجهاز سنة 2021.

اصدار نظام التشغيل للجهاز 64 بت، ويعمل بنظاك ويندوز 10.

ذاكرة النظام سعة 8 جيجابايت رام.

بسعر 3399 ريال بدلاً من 3699 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط لمدة 36 شهرا عن طريق دفع 158 ريال كقسط كل شهر. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير أقوى عروض عيد الفطر وخصوماته الهائلة على أجهزة اللابتوب ومميزاتهم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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