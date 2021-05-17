نصائح لشراء شقة جديدة سواء بغرض السكن أو الاستثمار

شراء شقة جديدة أمر شديد الأهمية يحتاج للدراسة والبحث للحصول على أفضل النتائج، وسواء كنت تريد الشقة الجديدة من أجل السكن فيها أو من أجل الاستثمار العقاري، فهناك عدة نصائح لشراء شقة جديدة أقدمها لكم تفصيلًا اليوم، وهذه النصائح ستساعدكم كثيرًا في اختيار الشقة المناسبة، وكذلك الوقت المناسب للشراء.

6 نصائح لشراء شقة جديدة

النصيحة الأولى شديدة الأهمية وهي متعلقة بالشقة نفسها، فعليك عند تحديد الشقة المناسبة والمواصفات المطلوبة الاطلاع على كافة العروض، فيما يتعلق بتلك المواصفات لاختيار الأفضل من بينها، وكذلك السؤال عنها في الحي للتأكد من كافة التصاريح والمواصفات، فشراء شقة ليس بالأمر البسيط فتكلفة الشراء مرتفعة ولا بد أن تعرف جيدًا أين تضع أموالك. عند الشراء ابحث عن الشركات الكبرى أصحاب الثقة في السوق، حتى تتجنب أي عمليات تلاعب أو نصب قد تحدث من قبل شركات مدعية. عند شراء شقة يجب عليك معرفة إمكاناتك المادية جيدًا، واختيار شقة في حدود هذه الإمكانات، وفي حال الشراء بالتقسيط تأكد تمامًا من قدرتك المالية على سداد الأقساط في أوقاتها، ومن دون أن يسبب لك ذلك أي ضائقة مالية، فتعثرك في السداد في أي وقت قد يتسبب في خسارتك لك ما دفعته من قبل. هذه النصيحة مرتبطة بالنصيحة السابقة من مجموعة نصائح لشراء شقة، وهي عند قدومك على شراء شقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أن الأمر لن يتوقف عند ثمن الشقة فقط فهناك أمور أخرى مكلفة مثل التشطيب ضعها داخل ميزانيتك. اختيار شقة جيدة لا يعني اختيار شقة منفردة بل في الحقيقة يجب أن تختار الحي بأكمله مع اختيارك للشقة، فالحي الراقي والموقع المميز يزيد من قيمة الشقة في المستقبل أي ستكون خيار جيد للاستثمار، واختيار حي يناسب مكانتك الاجتماعية يسهل عليك العيش في مجتمع من أشخاص بينكم تشابه كبير. راجع بنود عقد الشراء بصورة دقيقة وتأكد من نسب التحميل، وفي هذه الخطوة يفضل الاستعانة بمحامي ثقة وعلى دراية جيدة بالقانون ليقدم لك النصائح القانونية قبل التوقيع على العقد.

قدمت لكم مجموعة من نصائح لشراء شقة جديدة، أرجو أن تساعدكم على اتخاذ القرار السليم، واختيار الشقة المناسبة وتفادي الخسائر قدر الإمكان، بل وتحقيق أرباح من الاستثمار العقاري.