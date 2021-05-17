شوف أقوي عروض جرير للجوالات 2021 ( أيفون، هواوي، سامسونج ) خصومات تصل إلى 70%

عروض جرير للجوالات ، تقدم مكتبة جرير الكثير من العروض المتميزة والجبارة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، دائما يبحث المواطنين في السعودية عن أخر عروض جرير على الكثير من المنتجات المختلفة مثل الجوالات والشاشات والإلكترونيات وأيضا يوجد الكثير من العروض على الأدوات المدرسية المختلفة التي يبحث عنها أولياء الأمور نظرا لاقتراب موعد بدء الدراسة في السعودية، وتقدم جرير أيضا عروض على الأكسسوارات الذكية وتخفيضات على أجهزة المنزل الذكي التي يحتاج لها كل منزل التي تساعد الأم في مهامها اليومية في المنزل، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض الجوالات في جرير 2021 عروض عيد الفطر المبارك على جوالات ( أيفون، هواوي، سامسونج ) بخصومات تصل إلى 70% بادر بالشراء للاستفادة من هذه العروض الجبارة والمتميزة على الهواتف الذكية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض جرير للجوالات ( أيفون )

دائما ما يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض جوالات جرير وبالأخص على هواتف آبل الذكية المفضلة لدي الكثير من المواطنين، وهذه هي كانت عروض جرير للجوالات ( آبل أيفون 2021 ) :

عروض مكتبة جرير للجوالات أبل أيفون 12 ميني، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون البنفسجي، بسعر 3299 ريال سعودي .

أبل أيفون 12 ميني، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون البنفسجي، بسعر 3299 ريال سعودي . أبل أيفون 12 ميني، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون البنفسجي، بسعر 3549 ريال سعودي .

أبل أيفون 12، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون البنفسجي، بسعر 4049 ريال سعودي .

تخفيضات مكتبة جرير جوالات أبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس،متوفر باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 6499 ريال سعودي .

أبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس،متوفر باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 6499 ريال سعودي . أبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي ولون جرافيتي، بسعر 5399 ريال سعودي .

عروض جرير اليوم على جوال أبل أيفون 12 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي ولون جرافيتي، بسعر 4899 ريال سعودي .

عروض جرير للجوالات ( هواوي )

دائما توفر مكتبة جرير لعملائها عروض مميزة على جوالات هواوي المختلفة من الجيل الخامس والجيل الرابع بسعر متميز قد لا تجدوه في أي مكان أخر، مكتبة جرير هي ليست فقط مكتبة بل تجدون فيها كل ما تحتاجون له بأقل الأسعار وبأعلي جودة، وهذه هي عروض جرير للجوالات ( هواوي ) .

تخفيضات جرير على جوال هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود ولون فضي فروست، بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي .

على جوال هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود ولون فضي فروست، بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي . هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والفضي، بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4099 ريال سعودي .

جرير عروض هاتف هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون ابيض سيراميك ولون أسود سيراميك، بسعر 4319 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي .

هاتف هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون ابيض سيراميك ولون أسود سيراميك، بسعر 4319 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي . هواوي نوفا 7، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون فضي سبيس ولون أرجواني صيفي، بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي .

عروض جوالات مكتبة جرير هواوي نوفا 7 أي، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الرابع، متوفر بلون زهري ساكورا ولون اسود ميدنايت ولون أخضر كراش، بسعر 879 ريال سعودي، بدلا من 1149 ريال سعودي .

عروض جرير على الجوالات ( سامسونج )

عروض جرير للجوالات على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون أسود فانتوم ولون فضي فانتوم، بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال سعودي .

على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون أسود فانتوم ولون فضي فانتوم، بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال سعودي . هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون فضي فانتوم، بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي .

عروض الجوالات جرير على هاتف سامسونج زد فولد 2، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، لون برونزي، بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي .

على هاتف سامسونج زد فولد 2، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، لون برونزي، بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي . سامسونج جالكسي اس 21، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر بلون أبيض فانتوم وزهري فانتوم، بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3549 ريال سعودي .

عروض مكتبة جرير على الجوالات سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا بايت، االجيل الخامس، متوفر بلون أسود كوزميك ولون رمادي كوزميك وباللون الأبيض، بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أقوي عروض جرير للجوالات 2021 ( أيفون، هواوي، سامسونج ) خصومات تصل إلى 70% عروض عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، سارعوا بالشراء للاستفادة من هذه الخصومات الجبارة والعروض الضخمة من مكتبة جرير .