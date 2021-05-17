شوف عروض اكسترا على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وتخفيضات تصل 65%

عروض اكسترا على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون بمناسبة عيد الفطر المبارك وتخفيضات جبارة تصل 50% على أحدث وأشهر أنواع الهواتف الذكية من الماركات العالمية، مثل الشركات الأمريكية ومنها شركتي أبل أيفون وسوني الرائدتان في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، والشركات الكورية واليابانية مثل شركتي سامسونج وإل جي، والشركة الفرنسية الكاتل، ومعظم هذه الشركات عبارة عن شركات مساهمة غير أن شركة إل جي هي ثاني أكبر الشركات القابضة في العالم في هذا المجال حيث تنتج الإلكترونيات، والكيماويات، ومنتجات الاتصالات اللاسلكية والسلمية.

عروض اكسترا الأسبوعية على الهواتف الذكية:

تقدم مجموعة شركات اكسترا المحدودة للبيع بالتجزئة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عروض على مجموعة متنوعة من الهواتف المحمولة التي تتناسب مع احتياجات كل مواطن وما يتناسب أيضاً مع ميزانية كل فرد سواء كانت ميزانية كبيرة أو صغيرة فتقدم أفضل العروض لأفضل الأجهزة التي تتناسب مع ميزانيتك بأفضل تقنيات متاحه في السوق ونقدم لكم عروض المنتجات الأكثر مبيعا كما يلي.

جوال موتورولا ون فيوجن،. سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق الداكن بسعر 699 ريال سعودي وبخصم قيمته 30.03%.

هاتف نوكيا 2.4، سعة 64 جيجا بايت رمادي اللون بسعر 445 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

جوال ألكاتل فرنسي 5048 يو، سعة 128 جيجا بايت بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 729 ريال.

وأقوى العروض على هاتف أبل أيفون إس إس 2020، سعة 256 جيجا بايت بسعر 1,972 ريال سعودي بدلاً من 2,629 ريال.

عروض شاشات التلفزيون:

تتربع ماركة إل جي على عروض أكسترا للشاشات لهذا الأسبوع بأحجام مختلفة ومتنوعة وبتخفيضات جبارة تصل 65%، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط على 36 شهر مع خدمة تسهيل اكسترا، كما تتيح خدمة التوصيل إلى المنازل في المدن الرئيسية في مدة أقصاها يومين، والفرعية في مدة أقصاها ثلاثة أيام وإليكم أهم العروض.