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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم الرابح في مسابقة الحلم 2021 إعلان اسم الفائز بجائزة نصف مليون دولار رسمياً في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم موسم 2021 فور الإعلان عنه مباشرةً في برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المسؤول عن تقديم مسابقة الحلم على شاشة قناة mbc، حيث من المقرر أن يتم اليوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو 2021م إجراء سحب الحلم الخاص بعيد الفطر المبارك 1442هـ، وقد أعلنت المسابقة عن قيمة جائزة سحب اليوم وهو نصف مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، ولا تزال فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم قائمة لدخول السحب المعلن عنه رسمياً من جانب المسابقة حتى الآن، أو التسجيل لدخول سحب الحلم القادم لربح منزل في جزيرة اليونان، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم مسابقة الحلم لكافة الدول المتاح لها الاشتراك، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر موقع الحلم الرسمي.
اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم
دقائق قليلة ويتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي الأولى من خلال برنامج صدى الملاعب عن طريق مصطفى الأغا، حيث سيتم إجراء سحب عيدية الحلم الخاصة بعيد الفطر الليلة، ومن ثم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة 500.000$ نصف مليون دولار أمريكي.
حيث ينتظر كافة المشاركين الإعلان عن اسم الرابح اليوم في مسابقة الحلم، حيث يعتبر مبلغ جائزة اليوم هو المبلغ الأكبر منذ بدء مسابقة الحلم موسم 2021م الموسم الخامس عشر من المسابقة، وقد أعلنت المسابقة عن أن جميع المشاركات منذ بدء الموسم الجاري تؤهل المشاركين بشكل تلقائي لدخول سحب منزل الأحلام بجزيرة اليونان، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إجراء سحب منزل الأحلام في اليونان.
أما عن اسم الفائز اليوم في سحب الحلم اليوم، فسوف يتم الإعلان عنه خلال دقائق قليلة من الآن، ولكم مازال أمامك الوقت لكي تشترك في مسابقة الحلم لتربح جائزة قيمتها نص مليون دولار، فقط كل ما عليك هو الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المرادف لبلدك، أو الاشتراك في الحلم عن طريق تسجيل رقم الهاتف في موقع مسابقة الحلم الرسمي.
اسم الفائز في سحب نصف مليون دولار
أعلن الإعلامي مصطفى الأغا من خلال شاشة قناة mbc عبر برنامج كلنا نفوز الليلة عن اسم الفائز في مسابقة الحلم بجائزة نصف مليون دولار، وهو مواطن مصري مقيم بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية ويعمل كمحاسب، وقد أوضحت مسابقة الحلم أن جميع المشاركين في المسبة مؤهلين لدخول سحب الحلم على منزل الأحلام في جزيرة اليونان، ولم يتم تحديد موعداً لإجراء السحب حتى الآن، ويمكنكم التعرف على اسم الفائز من خلال التالي:
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2021
أعلنت مسابقة الحلم عن سبعة أسماء فائزة بجوائز الحلم منذ بداية الموسم الجاري بتاريخ 31 يناير 2021م وحتى اليوم السبت الموافق لتاريخ 15 مايو 2021م، وسيتم إضافة اسم الفائز الثامن اليوم ضمن قائمة الرابحين بجوائز المسابقة، ويمكنكم الإطلاع على الفائزين بجوائز الحلم النقدية وجوائز المستويات من خلال التالي:
|رقم
|الاسم
|الدولة
|التاريخ
|قيمة الجائزة
|الحلم
|1
|محمد اللباني
|الإمارات
|25 فبراير 2021م
|$125.000
|مبلغ الحلم
|2
|محمد مقبول حسين
|السعودية
|11 مارس 2021م
|$5.000
|المستوى البرونزي
|3
|أمجد كوجان
|السعودية
|11 مارس 2021م
|$10.000
|المستوى الفضي
|4
|حميد أدهي
|السعودية
|11 مارس 2021م
|$15.000
|المستوى الذهبي
|5
|سيد سعد محمد
|مصر
|11 مارس 2021م
|$20.000
|المستوى البلاتيني
|6
|إبراهيم عبد الغني السيد
|مصر
|11 مارس 2021م
|$30.000
|المستوى الماسي
|7
|محمود محمد العبيد
|الإمارات
|1 أبريل 2021م
|$250.000
|جائزة الحلم
|8
|محمد طارق عبد الوهاب
|مصر
|15 مايو 2021م
|$500.000
|عيدية الحلم
موقع مسابقة الحلم الرسمي
يمكنكم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي تسجيل رقم الجوال للاشتراك في سحب الحلم الليلة، وذلك من خلال دخول الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك من قائمة الدول المتاحة، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم من خلال التالي:
رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.
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