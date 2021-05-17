متى عيد الاضحى 2021 في جميع الدول العربية

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متى عيد الاضحى 2021، سؤال كثر البحث عنه في الساعات القليلة الماضية، وعلى أثره فقد كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر، بأنه سوف يكون في يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، وذلك وفقا لما جاء في الحسابات الفلكية، حيث يوافق ذلك اليوم 10 ذو الحجة 1442هجريا، وأشار الدكتور غريب إلى أن يوم عيد الأضحى هو موعد موحد لمختلف الدول الإسلامية لارتباطه بموسم الحج الإسلامي.
متى عيد الاضحى 2021
رصدت محركات البحث العالمية السؤال الذي تم تداوله بكثرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهو متى عيد الاضحى 2021، وعليه فقد أدلى الدكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التي تتبع وزارة التعليم العالي بعدة تصريحات جاء في مقدمتها أن موعد عيد الأضحى في مصر لعام 2021، يتم تحديده وفقا لتحديد اليوم الأول من شهر ذو الحجة، لافتا إلى أنه سيكون أول أيام ذو الحجة 1442 يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو المقبل فلكيا، وتبعا لذلك فإنه سوف تكون وقفة عيد الأضحى المبارك «وقفة عرفات » في يوم الاثنين 19 يوليو المقبل، وأضاف أن موعد رؤية هلال شهر ذو الحجة سوف تكون في يوم 29 من شهر ذو القعدة 1442هجريا.
متى عيد الاضحى 2021 في الوطن العربي
استكمالا للرد على سؤال متى عيد الاضحى 2021، فقد أضاف الدكتور غريب أن تحديد الموعد الذي يتم فيه رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد اول ايام ذو الحجة يتم على أساس ما تقرره المملكة العربية السعودية وذلك لارتباط ذلك السهر بالتحديد بمناسك الحج ، وأضاف أن تحديد موعد الشهور القمرية أحد المهام العلمية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية داخل وخارجها.
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