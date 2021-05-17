أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc في السحب الجديد والفائزين

بحث جديد من قبل الكثيرين عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc بعد انتهاء السحب على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن المصري محمد طارق عبد الوهاب، وتستعد المسابقة للإعلان عن قيمة الجائزة الجديدة المرتقبة وموعدها، لتنتهي بذلك من السحب على 3 جوائز كُبرى حتى الآن بقيم (125.000$ وربع ونصف مليون دولار)، بالإضافة إلى عدد من السحوبات الأخرى المختلفة الأقل من حيث القيمة المالية، في الوقت الذي اتصل فيه الإعلامي مصطفى الأغا بالفائز الجديد الذي يعمل محاسبًا بالمملكة العربية السعودية، من أجل تهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة لتسليمه الجائزة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc للعام الجاري 2021 فتتمثل في الآتي:

أرقام مسابقة الحلم من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450أرقام مسابقة الحلم من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200 أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750\أرقام مسابقة الحلم من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736 أرقام مسابقة الحلم من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669أرقام مسابقة الحلم من تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988 أرقام مسابقة الحلم من السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074 أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

أرقام مسابقة الحلم من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000 رقم موحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092). أرقام مسابقة الحلم من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70 أرقام مسابقة الحلم من الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141 أرقام مسابقة الحلم من عُمان:

GSM 90434 أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:

Mauritel 1559

أسماء الفائزين في mbc dream 2021

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم هذا العام من جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، فهم كالآتي:

سحب 25 فبراير 2021: الأردني محمد اللباني على مبلغ $125.000

سحب 11 مارس 2021: السعودي محمد مقبول حسين جائزة المستوى البرونزي $5.000

سحب 11 مارس 2021: السعودي أمجد كوجان جائزة المستوى الفضي $10.000

سحب 11 مارس 2021: السعودي حميد أدهي جائزة المستوى الذهبي $15.000

سحب 11 مارس 2021: المصري سيد سعد محمد جائزة المستوى البلاتيني $20.000

سحب 11 مارس 2021 : المصري ابراهيم عبدالغني السيد جائزة المستوى الماسي $30.000

سحب 1 أبريل 2021: الإماراتي محمود محمد العبيد بقيمة $250.000

سحب 15 مايو 2021: المصري محمد طارق عبدالوهاب بقيمة $500.000

سحب 15 مايو 2021: الكويتي حمزة البشير سحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30.000

لم يتم حتى الآن تحديد قيمة السحب الجديد في الحلم وموعده.