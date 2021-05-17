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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc في السحب الجديد والفائزين في المقال التالي
بحث جديد من قبل الكثيرين عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc بعد انتهاء السحب على جائزة الـ 500 ألف دولار أمريكي، والتي ربحها المواطن المصري محمد طارق عبد الوهاب، وتستعد المسابقة للإعلان عن قيمة الجائزة الجديدة المرتقبة وموعدها، لتنتهي بذلك من السحب على 3 جوائز كُبرى حتى الآن بقيم (125.000$ وربع ونصف مليون دولار)، بالإضافة إلى عدد من السحوبات الأخرى المختلفة الأقل من حيث القيمة المالية، في الوقت الذي اتصل فيه الإعلامي مصطفى الأغا بالفائز الجديد الذي يعمل محاسبًا بالمملكة العربية السعودية، من أجل تهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة لتسليمه الجائزة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc
أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc للعام الجاري 2021 فتتمثل في الآتي:
|أرقام مسابقة الحلم من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450أرقام مسابقة الحلم من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
|أرقام مسابقة الحلم من فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750\أرقام مسابقة الحلم من سوريا:
MTN 1736
Syriatel 1736
|أرقام مسابقة الحلم من المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669أرقام مسابقة الحلم من تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
|أرقام مسابقة الحلم من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
|أرقام مسابقة الحلم من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
أرقام مسابقة الحلم من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
|رقم موحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).
|أرقام مسابقة الحلم من الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
|أرقام مسابقة الحلم من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
|أرقام مسابقة الحلم من عُمان:
GSM 90434
|أرقام مسابقة الحلم من موريتانيا:
Mauritel 1559
أسماء الفائزين في mbc dream 2021
أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم هذا العام من جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، فهم كالآتي:
- سحب 25 فبراير 2021: الأردني محمد اللباني على مبلغ $125.000
- سحب 11 مارس 2021: السعودي محمد مقبول حسين جائزة المستوى البرونزي $5.000
- سحب 11 مارس 2021: السعودي أمجد كوجان جائزة المستوى الفضي $10.000
- سحب 11 مارس 2021: السعودي حميد أدهي جائزة المستوى الذهبي $15.000
- سحب 11 مارس 2021: المصري سيد سعد محمد جائزة المستوى البلاتيني $20.000
- سحب 11 مارس 2021 : المصري ابراهيم عبدالغني السيد جائزة المستوى الماسي $30.000
- سحب 1 أبريل 2021: الإماراتي محمود محمد العبيد بقيمة $250.000
- سحب 15 مايو 2021: المصري محمد طارق عبدالوهاب بقيمة $500.000
- سحب 15 مايو 2021: الكويتي حمزة البشير سحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30.000
لم يتم حتى الآن تحديد قيمة السحب الجديد في الحلم وموعده.
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