أسم الفائز مسابقة الحلم 500000$ وكيف يتم الفوز في الموسم الجديد

أسم الفائز مسابقة الحلم الحاصل علي مبلغ 500000$ والتصريح به من خلال البرنامج مع الإعلامي الشهير مصطفي ألاغا وكانت الجائزة التي أعلنت عنها خاصة بعيد الفطر المبارك كما تم إتاحة أرقام مسابقة الحلم بوسائل المراسلة من خلال الهاتف الخاص بكل شخص لكي ما يتم الاشتراك في الموسم الجديد من المسابقة من خلال أسئلة مسابقة الحلم 2021 التي تكون في منتهي السهولة وبعد الإجابة عليها بشكل صحيح تكون هناك الفرصة الخاصة بالفوز بالمسابقة كما يتم التوضيح ما هي تكلفة مسابقة الحلم التي تكون بمبلغ بسيط للغاية ويتم تحديده لكل دولة علي حدا من خلال الرسالة التي يتم إرسالها من الهاتف وتكون جوائز مسابقة الحلم متعددة في المبالغ التي يتم تحديدها في كل موسم من المواسم الخاصة بالمسابقة ، أشترك الآن في مسابقة الحلم حتي تكون لك الفرصة بالفوز بالمبلغ الذي من خلاله يمكنك تحقيق أحلامك من خلال الاشتراك في الحلم 2021 والموسم الجديد .

أسم الفائز مسابقة الحلم بمبلغ 500000$ مع الإعلامي مصطفي ألاغا

تم الإعلان عن الاسم الفائز في مسابقة الحلم للموسم 15 من المسابقة من خلال برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي مصطفي ألاغا حيث كان أجمالي المبلغ الذي تم تحديده في المسابقة 3.500.000 مليون دولار أمريكي التي كانت محددة خلال هذا العام الحالي للموسم المشار أليه من خلال مشتركي المسابقة الذين قاموا في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من دول مختلفة سواء من الوطن العربي أو الدول الأخري علي مستوي العالم وتم التصريح من مسئولي مسابقة الحلم أنه يمكن للجميع من خلال رقم مسابقة الحلم المرادف لكل دولة يتم الإعلان عن الرقم الخاص بها يتم الاشتراك في هذا الموسم والمتاح حتي يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2021 ومنذ أن بدء هذا الموسم حتي هذا الشهر تم الإعلان عن عدد 7 من الفائزين من مختلف الدول وكان من ضمن هذا العدد الإعلان عن الفائز في هذا الموسم بمبلغ 500000$ .

الأسماء التي فازت في المسابقة منذ أنطلاق الموسم الجديد حتي الآن

الفائز الأول هو محمد اللباني من الأمارات كان بشهر فبراير الماضي ومبلغ الفوز 125000$ . الفائز الثاني هو محمد مقبول حسين من المملكة العربية السعودية مارس الماضي بمبلغ 5000$ . الفائز الثالث أمجد كوجان السعودية في مارس الماضي بمبلغ 10000$ في مسابقة الحلم . الفائز الرابع حميد أدهي من المملكة العربية السعودية في مارس الماضي بمبلغ 15000$ . الفائز الخامس من جوائز مسابقة الحلم سيد سعد من مصر مارس الماضي بمبلغ 20000$ . الفائز السادس إبراهيم عبد الغني من مصر مارس الماضي بمبلغ 30000$ من مسابقة الحلم . محمود محمد العبيد الفائز السابع من الأمارات أبريل الماضي بمبلغ 250000$ بمسابقة الحلم . كيف تفوز في مسابقة الحلم من خلال الاشتراك بالمسابقة عن طريق الرقم المرادف لبلدك بإرسال رسالة من هاتفك .

أسم الفائز مسابقة الحلم والذي تم الإعلان عنه من الإعلامي مصطفي ألاغا في برنامج صدي الملاعب والموسم الخاص بإعلان فائزه لعيد الفطر وما زال أمكانية المشاركة في الحلم متاح حتي شهر ديسمبر 2021 .