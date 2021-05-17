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عمر شويل - جدة طرق تنظيف الملابس البيضاء بدون مبيضات، كثيراً ما تتعرض الملابس البيضاء البقع والأوساخ التي يصعب إزالتها بالطرق العادية، والتي تترك أثر على الملابس حتى بعد مرات عديدة من غسلها وتنظيفها، وتحتاج الملابس البيضاء إلى طرق اعتناء وتنظيف تختلف عن غيرها من الملابس حتى تظل محتفظة بلونها الأبيض الجذاب، لذا نقدم لكي بعض الطرق والأدوات التي يمكن بها تنظيف الملابس للحفاظ عليها ناصعة البياض.

طرق تنظيف الملابس البيضاء

توجد العديد من المواد الفعالة التي يمكنها التخلص من البقع في الملابس البيضاء، ويجعلها ناصعة البياض، ومنها:

كربونات الصوديوم

من المواد الفعالة في إزالة البقع من جميع الملابس، حيث يتم نقع الملابس البيضاء في كمية مناسبة من الماء وربع كوب من كربونات الصوديوم لبضع دقائق، ونقوم بغسلها بالطريقة العادية، كما يمكن وضع كوب من كربونات الصوديوم في الغسالة عند غسل الملابس.

الخل الأبيض

يتميز الخل الأبيض بقدرته الهائلة على التخلص من البقع في الملابس، حيث يتم نقع الملابس البيضاء في خليط من الماء والخل الأبيض وتترك لمدة ساعتين قبل غسلها بالطريقة العادية، ويمكن أيضاً وضع نصف كوب من الخل مع الملابس أثناء الغسيل في الغسالة.

ماء الأكسجين

يساعد ماء الأكسجين في التخلص من الدهون التي تصيب الملابس، لذا يمكن وضع ربع كوب من ماء الأكسجين تركيز 3٪ في الغسالة عند غسيل الملابس البيضاء.

استخدام الليمون للتبييض