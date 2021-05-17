نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو الطازج الجديدة لعام 2021 أصناف شهية وعروض جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مطعم الطازج الأشهر في اللملكة العربية السعودية عن منيو الطازج الجديدة لعام 2021 م والتي تضم مجموعة رائعة من الأكلات والأصناف وبأسعار متفاوتة تتناسب مع الجميع، تابعوا معنا في هذا المقال فقد جمعنا أهم الأصناف بالإضافة إلى أسعارها وأرقام التواصل الخاصة بالمطعم.

منيو الطازج الجديدة

سلسلة مطاعم الطازج:

تعد هذه السلسلة من أشهر سلاسل المطاعم في المملكة العربية السعودية والذي تم افتتاح أول فروعه 1989 م ليتطور بعد ذلك ويتوسع وينتشر في كافة أنحاء المملكة.

تركجع شهرة المطعم إلى جودة الطعام المقدم بالإضافة إلى الخدمة الممتازة والأجواء الترحابية هناك بالعاملين في المطعم يتميزون بالرقي وحسن معاملة العميل كما يحضر الشيف الطعام هناك بمهارة وبطعم ونكهة مميزة كما يتاح أيضاً خدمة التوصيل للمنازل.

يوفر المطعم رقم موحد لجميع سلاسله والذي يمكنك من خلاله الاتصال وطلب ما تريد وهذا الرقم هو 920000765 يمكنك من خلاله عمل أوردر وطلب التوصيل للمنزل ليصلك الطعام بسرعة دون تأخير.

منيو الطازج الجديدة والوجبات المتاحة:

يوفر المطعم وجبات كاملة منها:

وجبة ناجتس وهي مكونة من 10 قطع ناجتس بجانب بطاطس مقلية ومشروب وسعر الوجبة 17 ريال فقط.

وجبة كباب عبارة عن شيش طاووق وكباب وسلطة بسعر 24 ريال.

وجبة فروج وتتكون من دجاجة صغيرة مشوية على الفحم وخبز وسلطة بسعر 25 ريال.

وجبة تكا عبارة عن فراخ تكا وبطاطس وطبق ثومية وخبز بسعر 16 ريال.

الساندوتشات:

ساندوتش طازه برجر بسعر 20 ريال.

ساندوتش طازه ناجتس بسعر 21 ريال.

ساندوتش كباب بسعر 22 ريال.

وجبات الأطفال:

وجبة برجر الطازج للأطفال بسعر 14 ريال.

وجبة ناجتس مكونة من أربع قطع ناجتس وبطاطس ومشروب بسعر 14 ريال.

وجبة كباب رول مع مشروب للأطفال بسعر 14 ريال سعودي.

هناك أيضاً العديد من المشروبات والصوصات والأطباق الجانبية التي يمكن إضافتها.