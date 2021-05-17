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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد السحب المقبل لمسابقة الحلم 2021 وأسماء الفائزين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر مسابقة الحلم من المسابقات المتميزة التي تحظي علي قبول واسع ومتابعة كبيرة من الجمهور في الوطن العربي وفي مختلف دول العالم، وهي مسابقة أطلقتها شبكة قنوات الام بي سي ويقدمها الإعلامي الشهر مصطفي الآغا، حيث يتم الاشتراك في المسابقة والسحب يكون علي الهواء مباشرة ويكون اختيار المشاركين بشكل عشوائي لاختيار اسماء الفائزين، وتصل قيمة الجوائز في مسابقة الحلم إلي 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي دون شروط أو ضوابط معينة وتزيد فرص الفوز بزيادة الإجابات علي أسئلة المسابقة الذين لابد أن يكونوا جاهزين عن الاتصال بهم علي الهواء مباشرة.
وفي السطور التالية نتعرف علي موعد السحب القادم لمسابقة الحلم 2021، وأسماء الفائزين في مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك في المسابقة بالإضافة إلي المدة التي يستغرقها لاستلام الجائزة وغيرها من المعلومات المتعلقة.
موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2021
لم تعلن قناة الام بي سي وبرنامج الحلم حتى الآن موعد السحب المقبل لمسابقة الحلم، بعد الإعلان الأخير عن الفائز في المسابقة لشهر مايو الجاري، ويمكن للأفراد الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم معرفة موعد السحب المقرر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمسابقة الحلم من خلال صفحة الحلم علي الفيسبوك أو صفحة الانستجرام أو صفحة اليوتيوب الخاصة بالبرنامج وحساب المسابقة علي تويتر.
وكانت المسابقة قد أعلنت يوم 15 من شهر مايو الجاري يوم السبت الماضي الفائز بالمسابقة حيث أعلن الإعلامي مصطفي الآغا أن اسم الفائز هو محمد طارق عبد الوهاب من مصر ويعمل محاسب في المملكة العربية السعودية وفاز بنصف مليون دولار أمريكي ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري.
أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021
أعلن القائمون عن مسابقة الحلم، أسماء الفائزين في المسابقة في عام 2021، حيث أطلقت قناة الام بي سي أكبر مواسم المسابقة في العام بجوائز وصلت قيمتها إلي 3,500,000 دولار أمريكي على مدار العام الجاري.
وبدأ التسجيل في مسابقة الحلم في 31 من شهر يناير 2021، ويستمر حتي أواخر شهر ديسمبر لعام 2021، وجاءت أسماء الفائزين حتي شهر مايو الجاري في مسابقة الحلم علي النحو التالي:
|اسم الفائز
|البلد
|قيمة الجائزة
|تاريخ الحصول علي الجائزة
|محمد اللباني
|الإمارات
|125,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 25/2/2021
|محمد مقبول حسين بتاريخ
|المملكة العربية السعودية السعودية
|جائزة المستوى البرونزي 5,000 دولار أمريكي
|11/3/2021م.
|أمجد كوجان
|المملكة العربية السعودية
|جائزة المستوى الفضي 10,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 11/3/2021م.
|حميد أدهي
|من المملكة العربية السعودية
|جائزة المستوى الذهبي 15,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 11/3/2021م.
|سيد سعد محمد
|جمهورية مصر العربية
|جائزة المستوى البلاتيني 20,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 11/3/2021م.
|إبراهيم عبدالغني السيد
|جمهورية مصر العربية
|جائزة المستوى الماسي 30,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 11/3/2021م.
|محمود محمد العبيد
|الإمارات
|جائزة قدرها 250,00 دولار أمريكي
|بتاريخ 1/4/2021م.
|محمد طارق عبدالوهاب
|جمهورية مصر العربية
|جائزة 500,000 دولار أمريكي
|بتاريخ 15/5/2021م.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكن للأفراد الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021 من خلال إتباع الخطوات التالية:
- إرسال رسالة نصية تتحتوي علي كلمة حلم أو Dream أو reve علي الرقم المخصص للبلد الفرد، ومن ثم رقم المشارك في البلد.
- إرسال رسالة قصيرة للرقم المرادف للبلد والإجابة علي السؤال التالي بإجابة صحيحة وبذلك يكون الشخص من المشاركين والمؤهلين لسحب الحلم.
- يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الاتصال علي الأرقام الدولية المخصصة.
الوقت المستغرق لاستلام جائزة الفوز
يتسلم الفائزون بمسابقة الحلم والجائزة المقررة في مدة تترواح بين 90 يوما وحتي 180 يوما من تاريخ انتهاء المسابقة المعلنة.
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