شوف عروض أسواق العثيم للجوالات والشاشات من 12 حتي 25 مايو

ما زالت أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقدم عروضها القوية والكبيرة والمستمرة منذ يوم الثاني عشر من مايو الجاري والمستمرة حتي الخامس والعشرين من نفس الشهر حيث يتم تقديم عروض متنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك ومن خلال هذا المقال نقدم لكم آخر عروض العثيم على الجوالات والشاشات وأدوات المطبخ بشئ من التفصيل.

عروض أسواق العثيم للجوالات والشاشات

جوال سامسونج ايه 102سي بسعر 489 ريال سعودي بكاميرا خلفية ثلاثية بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل.

جوال تكنو كي اي 5 جي بسعر 410 ريال سعودي ومن أهم مواصفاته رام 3 جيجا وكاميرا أمامية وكاميرا خلفية وقوة بطارية تصل إلى 500 مللي أمبير ويدعم شريحتين.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 66 ريال سعودي ويتمتع بوجود ذاكرة داخلية 4 ميجابايت وشاشة 1.8 بوصة.

جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1325 ريال سعودي ومن أهم مواصفاته وجود ذاكرة داخلية رام 128 جيجا وشاشة بمقاس 6.6 بوصة وسعة بطارية 500 مللي أمبير.

جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال سعودي ويدعم الجوال كارت ذاكرة خارجي وسعة بطارية 1200 أمبير.

شاشة توشيبا ال اي دي 32 بسعر 529 ريال سعودي وتمتاز بجودة صوت مرتفعة بالإضافة إلى 6 أوضاع للصورة مع إمكانية توصيل يو اس بي خارجي لتشغيل الفيديوهات مع دقة صورة HD.

شاشة أورال ال اي دي 40 بسعر 749 ريال سعودي وتتمتع بدقة عرض تصل إلى 1080 في 1920 بكسل بالإضافة إلى فلتر ضوضاء ديجيتال.

شاشة أورال ال اي دي 58 بسعر 1699 ريال سعودي بدرجة وضوح 3840 في 2160 و 4 أوضاع للصورة وزاوية رؤية تصل إلى 178 وصوت محيطي.

شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي 55 بسعر 1489 ريال سعودي وتمتاز بدقة شاشة 1080 في 1920 وجهاز تحكم عن بعد بالإضافة إلى صورة عالية الوضوح.

لاب توب اتش بي بسعر 1899 ريال سعودي ويتمتع بوجود كاميرا ومدخل اتش بي وبلوتوث.

تابلت سامسونج تي 515 بسعر 899 ريال سعودي ومن أهم مواصفاته شاشة بدقة 1200في 1920 بكسل وذاكرة رام 2 جيجا وكاميرا بدقة تصل إلى 5ميجا بكسل.

تابلت هواوي تي 3 بسعر 649 ريال سعودي ويتمتع بشاشة بدقة اتش دي وتقنية متطورة لعرض الألوان ووجود ذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة رام 2 ميجا بكسل ووجود بطارية بسعة تصل إلى 4800 مللي أمبير.

كما أن هناك تخفيضات كبيرة جداً على مجموعة من أدوات المطبخ وبعض الأجهزة المنزلية المختلفة.

وبهذا القدر نكون قد قدمنا لكم أحدث العروض المقدمة من أسواق العثيم السعودية للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ المتنوعة تحت شعار عيدكم مبارك والتي تستمر حتي تاريخ نهاية العروض الموافق يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.