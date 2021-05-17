شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60 % لمدة 10 أيام

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عروض اكسترا السعودية، خصومات أسواق اكسترا السعودي، هايبر اكسترا تقدم العديد من العروض والتخفيضات الرائعة مع اقتراب شهر رمضان وهايبر اكسترا من أبرز الشركات قامت الهايبر ماركت بإضافة عروض خاصة وتسعى جاهدة لتقديم تخفيضات ضخمة وفريدة من نوعها على جميع الأجهزة الإلكترونية، متخصصون في مجال الإلكترونيات والأجهزة الرقمية في جميع أنواع الأجهزة المنزلية (مثل أجهزة الكمبيوتر والمكيفات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة). عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا الهواتف المحمولة من اكسترا: تخفيضات اكسترا اليوم هاتف Samsung Note 20 Ultra 5G، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، و 3799 ريال سعودي (بدلاً من 5149 ريال سعودي) وذاكرة داخلية 512 جيجابايت ، و 4299 ريال سعودي (بدلاً من 5499 ريال سعودي).

عروض اكسترا الأسبوعية يبدأ سعر هواتف Samsung Galaxy A32 و Samsung Galaxy A52 و Samsung Galaxy A72 بسعر 1099 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم هاتف Samsung Galaxy A71، ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1749 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية عروض اكسترا اليوم Samsung Galaxy S20 Ultra 5Gتنزيلات اكسترا على بسعة 12 جيجا بايت وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 3399 ريال سعودي بدلاً من 5039 ريال سعودي.

خصومات اكسترا Samsung Galaxy 5G، S20 FE، 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكرة داخلية بسعر 2249 ريال سعودي بدل 2999 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا اليوم Samsung Galaxy 5G، S20lus، 12 جيجا رام، 128 جيجا ذاكرة داخلية، متوفر بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 4159 ريال سعودي.

يتوفر هاتف iPhone 12 الإضافي بسعة 64 جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي، و 128 جيجا بايت بسعر 4049 ريال سعودي، و 256 جيجا بايت بسعر 4549 ريال سعودي.

بالنسبة لجهاز iPhone 12 Pro، تبلغ 128 جيجا بايت 4699 ريال سعودي، و 256 جيجا بايت بسعر 5199 ريال سعودي، و 512 جيجا بايت بـ 6199 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60 % لمدة 10 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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