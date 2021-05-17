نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 18 مايو الموافق 5 شوال حتي 25 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تبدأ من 18 مايو وحتي يوم 25 من مايو، يمكنكم التعرف علي العروض كاملة الآن في المجلة الرسمية من قائمة أسواق عبد الله العثيم، والتعرف علي كل المنتجات المتاحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد حصل الجميع علي تخفيضات مذهلة خلال الفترة الماضية، ومستمرة معنا التخفيضات حتي يتمكن كل المترددين علي الأسواق الحصول علي حاجتهم بكل سهولة بداية من المأكولات، وحتي الأجهزة والملابس.

عروض العثيم الأسبوعية

يوجد الكثير من العروض داخل أسواق العثيم الأسبوعية في السعودية، حيث تجدون بتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات، وأيضا كذلك بسكويت جوز الهند، ثم كذلك غريبة مشكلة بالفستق وسادة، بالإضافة كذلك حلا جوز الهند والكرز، كذلك زود شابورة دقيق القمح بر اصابع، حيث كذلك زود مارينج، كل هذا ضمن قسم واحد بخصوص الشيكولاتات والسكريات الغنية بالطعم الرائع، وتجدون أكثر من ذلك خلال القائمة المرفقة إليكم الآن.

تعرفنا علي قائمة العروض الأسبوعية بالأسواق السعودية للعثيم، وتجدون الآن تفصيلاً كاملاً لها، ويمكنكم الحصول عليها من المنافذ القريبة لكم، أو الطلب من خلال الإنترنت والحصول علي الطلب حتي عندكم.

تخفيضات أسواق عبد الله العثيم

تجدون ضمن عرض العثيم كثيراً من المفاجئات، بينها أنواع مختلفة من المنتجات، ومنها قائمة متنوعة كالآتي:

حلوى بقر زد بي سي 800 جرام . زبدة فول سوداني سونيا ناعم / خشن 510 جرام .شوكولاتة كيمبر بالحليب ولوز 100 جرام .

بطاطس تاستو كرينكل 1000 جرام . شاي ليبتون فرط 400 جرام . هوت دوج بقري 4500 جرام .مرقة كنور بقر . مايونيز كنور . قهوة برازيلي .

زيت شمس دوار الشمس .جبن بريزيدن شرائح برجر / ساندوتش .نقانق دجاج دو 400 جرام .زيت زيتون كوبوليفا زجاج . جبن داري موزاريلا مبشورة 1 كجم .

روبيان اسماك للطبخ 1 كيلو . حيث كذلك خضار مشكل داري مجمد 400 جرما .عسل المراعي طبيعي 500 جرام. كريمة المراعي للطبخ 250 جرام .

كب كيك لوزين. جبن المراعي فيتامينات مثلث. سمن المراعي . لوز ني . ترمس استرالي عادي . وأيضا كذلك زبيب .سميد خشن . اناناس هالي شرائح 565 جرام.

يوجد منتجات أكثر وأكثر يمكنكم الحصول عليها من خلال العروض المتاحة، وتحصلون علي خصومات جبارة ضمن عروض العثيم الأسبوعية المرفقة إليكم.