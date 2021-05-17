نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم حتى 25 مايو 2021 بأقوى تخفيضات اسواق العثيم مول othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تستمر في كل فروع اسواق العثيم حتى 25 مايو 2021 بأقوى تخفيض لعيد الفطر في العثيم مول othaim market ، وهذا خاص بمنتجات الأغذية الأساسية في كل منزل، من بين آخر ما يقدمه هايبر بنده من خصومات الجوالات والأجهزة.

عروض العثيم اليوم حتى 25 مايو 2021 بأقوى تخفيضات اسواق العثيم مول othaim market

عروض العثيم الاسبوعية حتى 25 مايو 2021 على السلع الإستهلاكية نستعرض سويًا في التالي أهم ما ورد بها من منتجات، حث تم مد فترة الخصومات تلك إلى يوم 13 شوال 1442.

عروض العثيم اليوم

لا تزال تخفيضات العثيم مستمرة على الحبوب، والمكسرات مستمرة، بالإضفة إلى التسالي التي يعد أشهرها هو فصفص دوار الشنمس الذي يحبه الكبير والصغير، كما نجد ضمن الحبوب العدس الأصفر بكل أنواعه، والأسعار نقدمها في التالي لكم:

عدس أحمر بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

فصفص دوار الشمس ليمون بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم

يهتم العثيم ماركت بتقديم أفضل أنواع الزيوت الخاصة بالطعام، والتي تتنوع إستخداماتها في الطهي، كما يعرض لكم كل أنواعها من زيت دوار الشمس، وزيت الذرة، وزيت الزيتون، كما يوجد من الزيوت عبوات ثنائية ترويجية تفيد المستهلك بسعرها المذهل، والذي نعرضه لكم فيما يلي:

زيت العربي نباتي بلاستيك 2×1.5 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو.

زيت ليزا بلاستيك 1.5 لتر بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

اسواق العثيم

الأجبان تتنوع لدى سوبر ماركت العثيم ليكن منها الجبن الفيتا الدنماركي، ووالجبن الدزبل كريم، والجبن الرومي، مع الجبنة الاسطنبولي الصفراء، وجميعها أنواع مناسبة لوجبا الإفطار أو العشاء، حيث تعد الأجبان من الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، فمنا ما يفضلها في الساندويتشلت، وما ما يقطعها على السلطات والمقبلات، كما تستخدم الأجبان بكثرة في المعجنات مثل البيتزا والكرواسون، وأسعار الأجبان في أسواق العثيم هي كالتالي:

جبن دوبل كريم بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن اسطنبولي صفراء بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن رومي فيكتو مصري بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو.

جبنفيتا دنماركي بسعر 21.80 ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الطازج بتخفيضات على الأجبان، والحبوب، والزيوت، والتي قد قدمناها لكم بتخفيض العثيم أون لاين الحصري في المملكة العربية السعودية، حيث تمتد الخصومات حتى 25 مايو 2021 فهي تخفيضات استثنائية لهذا الأسبوع.