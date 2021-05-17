سناب شات تُطلق منصة سبوت لايت بالشرق الأوسط للترفيه والحصول على عائد مادي مميز

منصة سبوت لايت هي خاصية جديدة أطلقتها شركة سناب، لمستخدمي برنامج سناب شات، كأحد الوسائل الترفيهية التي تزيد من عدد المستخدمين حول العالم، هذا وقد أعلنت الشركة فاعلية هذه الخاصية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع تداول الخبر بدأ المهتمين بعمل الفيديوهات على سناب شات، في التساؤل عن فائدة الخاصية الجديدة وما تقدمه لمستخدميه، فقد أكدت الشركة أن المنصة الجديدة ستوفر عائد مادي على مشاركاتهم من خلال نشر ومشاهدة أبرز القصص التي يتداولها مستخدمي المنصة.

الدول التي يتوافر بها تطبيق سبوت لايت

انطلقت منصة سبوت لايت في كلاً من “السعودية، الإمارات، المغرب، مصر، الكويت، الجزائر، الأردن، قطر، عمان، ليبيا، البحرين، العراق، فلسطين”، حيث تزايد الإقبال على استخدام الخاصية الجديدة بصورة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة للتواصل بين الأصدقاء والأقارب، في ظل الوضع الحالي من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الاختلاط بسبب فيروس كورونا، فكان الملاذ الأمن للتوطيد العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة، نظراً لاستخدام الكاميرا ومشاركة القصص بين المستخدمين.

الفائدة التي تعود على مستخدمي spotlight

يتم التواصل من خلالها على نطاق أوسع بين المستخدمين من خلال مشاركة القصص عليه.

يتميز التطبيق بالخصوصية وحماية بيانات مستخدميه.

العمل على زيادة الابتكار المرتبط بالمحتوي الذي يصممه المستخدم من خلال القصص التي يصورونها.

توفير فرص مناسبة وعادلة في الحصول على عائد مادي لما يتم تداوله من قصص وصور للمستخدمين.

التحديث والتطوير من حيث أسلوب الحياة والتواصل بصورة إبداعية واتساع حلقة التعبير للتمتع بأدق تفاصيل الحياة اليومية.

سناب شات تزيد من مستخدميها عبر الخاصية الجديدة

بعد إطلاق الخاصية الجديدة تزايد رواد ومستخدمي تطبيق سناب شات، بحيث تجاوز عدد المستخدمين يومياً 190 مليون مستخدم، أي بنحو 85% من عدد المتفاعلين بصفة يومية، وتعمل شركة سناب على استحداث البرامج التي تدعم التواصل بصورة أمنه، مع توفير أقصي درجات الترفيه الذي يبحث عنه مستخدمي التطبيق.