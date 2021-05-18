شوف عروض العثيم بالسعودية على المواد الغذائية بتنزيلات حتى 50%

عروض العثيم بالسعودية على المواد الغذائية، تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، فتعمل هذه الشركة في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وذلك أتاح للجميع إمكانية الشراء، حرصت أسواق العثيم أيضاً على أن توفر إليكم عدد كبير من المنتجات وذلك بأسعار تنافسية مناسبة للجميع، مع العلم أن ذلك السوق حرص على أن يوفر إليكم العروض بخصومات وتخفيضات قد تصل لأكثر من 50%، وذلك ابتداء من العيد حتى يوم 25 مايو.

عروض العثيم على كافة المواد الغذائية:

قامت أسواق العثيم بتوفير مجموعة من الخصومات والتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية التي من بينها الطماطم المقشرة وكيلو من الدجاج المجمد من لاتينا وزيت فيكتو النباتي عبوة كبيرة حجمها ستة عشر لتر، جبن فيكتو المربعات بالقشطة، شعرية الخضروات بها أربعون كيس، ورق العنب، الزيت النباتي عباد الشمس والبطاطس الشرائح للقلي، صدور الدجاج الطرية من لاتينا، الحليب المكثف المحلي وأرز هالي مزة بنجامي ومبيض الملابس من ركس وحفاظات بيبي حجم متوسط.

أبرز الخصومات المقدمة إليكم من أسواق العثيم:

عروض مختلفة ومتنوعة على الأرز البسمتي لأكثر من شركة، ويعتبر وجبة الأرز البسمتي أساسية لدى المواطن السعودي ويتم تحضيره مع كبسة اللحم أو كبسة الدجاج مع التوابل والبهارات اللذيذة والعرض على أزر أبو كاس أو أبو علين 3 كيلو بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال سعودي. أما العرض على الثاني على الأرز المصري ويمكن عمله لجميع أنواع المحاشي، كما يمكن عمله مع جميع انواع الأسماك بأكثر من طريقة منها أرز صيادية أو أرز بالشعرية والعرض اليوم على أرز مصري جرين فارمز بوزن خمسة كيلو فقط بسعر 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال. وعرض مميز على الحليب ليمكن عمله مع الكورن فليكس المحبب لدى الكثير من الأطفال والعرض على حليب مركز سائل من نستلة 395 جرام فقط بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.90 ريال سعودي.

تنزيلات وخصومات العثيم ماركت:

فمن خلال أسواق العثيم سيتم الحصول على أفضل العروض والخصومات، فالأسواق دائماً في انتظاركم ومع بداية كل أسبوع ستقدم إليكم عروض مميزة أكثر من قبلها وذلك لتوفير إليكم إمكانية شراء ممتازة.

كتالوج عروض وخصومات العثيم بالسعودية: