نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون وجوالات مع خصم 40% على لابتوب جرير في jarir bookstore مكتبات جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون وجوالات ولابتوب من مختلف الفئات نعرضها عليكم اليوم بخصومات تصل إلى 40% على لابتوب جرير في أحدث خصومات jarir bookstore مكتبات جرير اون لاين ، حيث اشتهرت جرير بأكثر الأجهزة الإلكترونية جودة على الإطلاق بداخل المملكة وخارجها.

عروض جرير ايفون وجوالات بخصم 40% على لابتوب جرير في jarir bookstore مكتبات جرير

عروض جرير الجديدة على الجوالات الذكية من سامسونج samsung و هواوي Huawei نقدمها لكم في التالي بكل مواصفاتها المطروحة مؤخرًا وفقًا للمعروض من خصومات على موقع جرير تصل حتى 35%، حيث انخفضت الأسعار في الآونة الحالية بسبب مهرجانات خصومات عيد الفطر المبارك، والتي لازالت مستمرة معكم حتى بعد إنتهائه.

عروض جرير

جرير سامسونج جالاكسي نوت 20 التر ا Samsung galaxy note 20 ultra سعة 512 جيجا بسعر 4099 ريال سعودي.

ا سعة 512 جيجا بسعر 4099 ريال سعودي. جرير سامسونج جالاكسي اس 20 الترا Samsung galaxy s20 ultra سعة 128 جيجا بسعر 3299 ريال سعودي.

سعة 128 جيجا بسعر 3299 ريال سعودي. جرير هواوي ميت 40 برو Huawei mate 40 pro سعة 256 جيجا بسعر 3599 ريال سعودي.

جرير

نأتي لكم في التالي بجوالات ايفون جرير المتاحة في عروض مكتبة جرير الاسبوعية الجديدة، وهذا بسبب كون جوالات ايفون iPhone تعد بمثابة الهواتف الأكثر إستخدامًا في المملكة، وهذا لما تضمه من مواصفات حصرية تقتصر على جوالات ابل فقط، كما أن تصميمها أنيق ومميز، ويقدم jarir أقوى الخصومات على تلك الفئة من جوالات ابل ايفون تصل إلى 23%.

جرير ايفون 12 برو ماكس apple iphone 12 pro max سعة 256 جيجا بسعر 5399 ريال سعودي.

سعة 256 جيجا بسعر 5399 ريال سعودي. جرير ايفون 12 apple iphone 12 سعة 64 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي.

مكتبات جرير

في هذه الفقرة نقدم حصريًا اسعار جرير لاب توب لمختلف أنواع أجهزة الكومبيوتر المحمول المتاحة بالمملكة، حيث نجد لكلٍ منها مواصفات تميزها عن غيرها من رامات، ومقاس الشاشة، والسعة الداخلية للذاكرة، ناهيك عن الشركة المصنعة، فكل ذلك من العوامل التي تؤثر على سعر اللاب توب، وتحدد جودته، وفي التالي اسعار اللابتوب بتخفيضات حتى 40%.

جرير لاب توب ديل 15 ايلين وير شاشة 15.6 بوصة بسعر 6899 ريال سعودي.

15 ايلين وير شاشة 15.6 بوصة بسعر 6899 ريال سعودي. جرير لاب توب مايكروسوفت سيرفس 3 Microsoft شاشة 13.5 بوصة بسعر 5699 ريال سعودي.

خصومات جرير ايفون وجوالات قدمناها لكم بآخر الأسعار المعلن عنها في موقع جرير الالكتروني ، حيث زاد الإقبال على شراء الجوالات الذكية وأجهزة اللابتوب المتطورة، ولذا كان من الضروري عرض كل ما هو جديد من اسعار الجوالات واللابتوب في المملكة العربية السعودية.