شوف عروض العثيم لشهر مايو أضخم العروض بمناسبة عيد الفطر المبارك

عروض العثيم لشهر مايو قامت جميع منافذ البيع التابعة لشركة العثيم بطرح أضخم حملة عروض وتخفيضات هذا الأسبوع وهناك أيضآ عروض للعثيم يوميا علي جميع المنتجات وذلك احتفالا بحلول مناسبة عيد الفطر المبارك حيث تبدأ عروض العثيم لشهر مايو من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وستظل مستمرة حتي يوم 25 من شهر مايو لعام 2021 الموافق 13 شوال لعام 1442 هجريا، وقد تكون مدة استمرار العروض تصل إلي أسبوع متواصل وتشمل هذه العروض الضخمة الهائلة جميع الأقسام والمنتجات سواء غذائية أوصحية أو أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية وأيضا الأجهزة الإلكترونية لذلك يجب عليكم متابعة جميع عروض العثيم اليوم علي مختلف المنتجات والسلع الغذائية وأيضا العروض الأسبوعية وسوف نقدم لكم مجموعة من بعض المنتجات التي يوجد عليها التخفيضات والعروض الذي لاغني عنها في جميع المنازل .

تشمل عروض العثيم في الشهر الحالي علي هذه المنتجات:

دجاج داري ب الجبنه،جبنه داري،البطاطس المقلية ، زيت الذرة ،الفاصولية الخضراء،جهاز تويستر، أنواع مختلفة من زجاجات المياه المعدنية ، زيت نور عباد الشمس ، ساديا صدور دجاج،حليب نيدو بدرة أكياس ،عسل طبيعي ماركة شفاء،زيت زيتون كوبوليفا الأخضر ،فراولة مونتانا،زبدة بري زدن ليس مملحة،معكرونة أسباجتي ،معكرونة قلم ،والعديد من الأنواع المختلفة للمعكرونة،بسبوسة محشوه بمكسرات البندق،ذرة حلو، زيت ذرة ماركة هالي،بامية ماركة السنبلة اكسرا ،بسكوت معمول المحشو بحبات التمر، جبنه موتزريلا ماركة بري زدن ،زبدة فول سوداني ناعم ماركة هالي ،أرز ابيض ماركة جودان ، أكياس أرز الوليمة بسمتي ، جبنه ماركة بوك كريمي في كاسات ،بازلاء خضرا،كورن فليكس كلوقز ماركة أبو ديك،صدور دجاج دو.

تشمل عروض العثيم الأسبوعية الكثير من المنتجات الأخرى غير الذي قومنا بذكرها لاحقا وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أسعار المنتجات بالتفصيل من الأقسام المختلفة تابعوا.

عروض العثيم الأسبوعية علي اللحوم

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم فقط بسعر 48.95 ريال سعودي. كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم فقط بسعر 43.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل بلدي بالعظم فقط بسعر 38.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بدون العظم فقط بسعر 34.95 ريال سعودي. كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم فقط بسعر 27.95 ريال سعودي. كيلو لحم مفروم بقر برازيلي مبرد فقط بسعر 23.95 ريال سعودي. دجاج الفروج الذهبي مندي 600 ج فقط بسعر 11.50 ريال سعودي.

أضخم تخفيضات مقدمة من العثيم لشهر مايو علي قسم الفاكهة

كيلو كمثري أفريفي فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو موز فقط بسعر 4.45 ريال سعودي. كيلو برتقال عصير فقط بسعر 2.95 ريال سعودي. كيلو شمام محلي فقط بسعر 2.95 ريال سعودي. كيلو عنب احمر كبير فقط بسعر 11.50 ريال سعودي. كيلو ليمون شبك فقط بسعر 2.45 ريال سعودي. كيلو ليمون فقط بسعر 4.95 ريال سعودي. كيلو تفاح احمر سلة فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو تفاح رويال جالا سله فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو خوخ علبة فقط بسعر 6.50 ريال سعودي. كيلو نكترين فقط بسعر 7.95 ريال سعودي. كيلو تمر أنتاج النخيل خلاص ذهبي 1 كجم فقط بسعر 8.95 ريال سعودي. كيلو تفاح اخضر سلة فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. كيلو بأمية محلية فقط بسعر 10.95 ريال سعودي. كيلو كوسه خضراء فقط بسعر 3.95 ريال سعودي.

نتمنى أن نكون استوفينا لكم كل ما تحتاجون من معلومات عن ما يخص عروض العثيم لشهر مايو عن السلع المختلفة وأسعارها ننصح الجميع أن ينتهز تلك الفرص من العروض والتخفيضات الضخمة المقدمة من العثيم شهريا وأسبوعيا وحتي يوميا لأنهم يحرصون دائما علي تقديم المنتجات النافعة التي يحتجاها جميع المنازل نتمنى لكم عيد فقطر مبارك كل عام وانتم بخير.