شوف عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربية والجوالات وأدوات المطبخ othaim mall

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استمتع بأقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ بالإضافة إلى الجوالات ضمن عروض العثيم مول، وبمناسبة عيد الفطر المبارك يقدم othaim market خصومات كبيرة على العديد من المنتجات لتهنئة العملاء والمتسوقين بقدوم العيد، ويحب الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسوق في othaim mall بسبب تنوع السلع المعروضة ووجود العديد من المنتجات بأسعار مخفضة الأمر الذ يسهم بشكل كبير في توفير الكثير من المال للعملاء والتقليل من أثر غلاء الأسعار. أجدد عروض العثيم على الجوالات احصل على جوال سامسونج A02 S بسعر 489 ريال.

اشتري جوال تكنو كي إي 5 جي مقابل 410 ريال.

يمكنك الحصول على جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 66 ريال.

احصل على لاب توب اتش بي مقابل 1899 ريال.

هاتف سامسونج إيه 42 بسعر 1325 ريال.

اشتري تابلت سامسونج تي 515 بسعر 899 ريال.

احصل على جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال.

احصل على تابلت هواوي تي 3 بسعر 649 ريال. تخفيضات العثيم مول على الأجهزة الكهربية اشتري شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة مقابل 529 ريال.

احصل على شاشة أور ال اي دي 40 بوصة بسعر 749 ريال.

يمكنك الحصول على شاشة أرو ال اي دي سمارت 58 بوصة 1699 ريال.

احصل على شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1489 ريال.

اشتري مروحة كليك أون صندوق بسعر 69 ريال.

احصل على جهاز تمارين كمال الأجسام للحصول على جسم صحي وقوي مقابل 69.95 ريال.

توصيلة هاي ماكس 3 متر بسعر 39.95 ريال.

اشتري بطارية إنر جايزر ماكس 4 حبة بسعر 23.95 ريال. اشتري صانع طعام جيباس 4 × 1 واستمتعي بتجهيز الأكلات وتحضيرها بسرعة مقابل 159 ريال.

احصل على ملابس أنيقة مع مكواة كليك أون جاف مقابل 59 ريال.

تألق بطلة أنيقة واحصل على شكل مميز لشعرك مع ماكينة حلاقة كليك أون بسعر 26 ريال.

احصلي على شعر مفرود وأنيق عند شراءك مجفف شعر ومكواة جيوكار طقم بسعر 135 ريال.

قطاعة خضار كينوود لتقطيع الخضار بسهولة مقابل 99 ريال.

استمتعي بطهي الطعام في وقت قياسي مع قدر ضغط كهربائي السيف سعة 8 لتر.

اشتري غلاية كولين الزجاجية سعة 1.7 لتر واحصلي على ماء مغلي في ثواني معدودة لتحضير المشروبات الساخنة في اسرع وقت مقابل 69 ريال فقط. أجدد عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ احصلي على طقم قدور هوم أواي 12 قطعة مقابل 149 ريال.

متوفر في جميع فروع أسواق العثيم قدر ضغط السيف بمقاسات مختلفة حيث يوجد قدر سعة 7 لتر بسعر 89 ريال، قدر سعة 9 لتر مقابل 99 ريال كما يوجد قدر ضغط سعة 11 لتر بسعر 109 ريال. احصلي على طقم قدور رويال فورد 8 قطع مقابل 105 ريال فقط.

قدر ضغط السيف ألومنيوم جرانيت سعة 9 لتر مقابل 109 ريال سعودي لتسهيل إعداد اللحوم والمأكولات في أسرع وقت.

متوفر في جميع فروع أسواق العثيم مقلاة رويال فورد مقاس 22 سم + 28 سم بسعر 39.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربية والجوالات وأدوات المطبخ othaim mall - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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