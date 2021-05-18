نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا علي الاجهزة المنزلية الثلاثاء 18 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا علي الاجهزة المنزلية من اقوي العروض التي توفرها اكسترا اليوم في كافة فروعها ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني جميع عروض اكسترا السعودية المميزة على الأجهزة المنزلية الكبيرة التي تعد من الاجهزة الاساسية التي يلزم توافرها في كل منزل، ويمكن للجميع الاستفادة من هذة العروض من خلال كافة فروع اكسترا داخل السعودية.

عروض اكسترا علي الاجهزة المنزلية

عروض اكسترا علي الاجهزة المنزلية تحتوي على غسالات رائعة تعبئة امامية لونها فضي وثلاجة باب جانب باب التي تعد من أحدث الثلاجات وافضلها وتوفرها اكسترا اليوم بسعر 2899 ريال، ويمكنك الحصول على مكيف جداري كلاس برو يوزع الهواء من اربع اتجاهات بسعر 1799 ريال، وتوفر عروض اكسترا اليوم مكيف شباك ميديا أوليمبوس بسعر 1099 ريال والكثير من الأجهزة المنزلية المختلفة الأخرى التي توفرها اكسترا السعودية بخصومات تصل حتي 40%.

عروض اكسترا اليوم

توفر عروض اكسترا السعودية تخفيضات قوية على الكثير من أنواع الثلاجات الرائعة بامكانيات متعددة مثل ثلاجة كلاس برو بسعر 1899 ريال، وثلاجة 6.2 قدم باب واحد بسعر 799 ريال وثلاجة 3.2 قدم باب واحد بسعر 549 ريال، وثلاجة 3.2 قدم كلاس برو بسعر 529 ريال والكثير من أنواع الثلاجات المميزة الاخري.

عروض اكسترا السعودية

من أهم عروض اكسترا السعودية الجديدة هي تخفيضات علي موقد غاز أمان كامل 5 عيون بسعر 1399 ريال، وموقد غاز 5 شعلات غاز بسعر 3199 ريال، وموقد كهربائي 30 بوصة 4 عيون بسعر 2999 ريال والكثير من أنواع الموقد المميزة الأخرى التي توفرها اكسترا السعودية لجميع عملائها.