أسماء أولاد تبدأ بحرف اللام ومعانيها عربية وأجنبية جميلة ومميزة

أسماء أولاد تبدأ بحرف اللام ومعانيها في حقيقة الأمر لم تكن من الأسماء التي يتم استخدامها في الوقت الحالي وذلك لأن بعض هذه الأسماء قديمه ولم تعد مناسبة لتسمية الأبناء بها ويحتار بناء على ذلك الآباء في العثور على أسماء تبدأ بهذا الحرف؛ ومن هنا سوف نعرض عليكم بعض الأسماء التي تبدأ بحرف اللام ومعانيها ومن بينهم أسماء جديدة وحديثة بهذا الحرف تواكب هذا العصر.

اسماء اولاد تبدأ بحرف اللام ومعانيها

لادن: ويعني هذا الاسم النعومة والليونة

لبيب : وهو الذكي العاقل

لطفي: وهذا الإسم يعني الطيبة والحنية والرقة واللطف

لبادة: ويعني هذا الاسم الملابس الشتوية التي يتم صنعها من الصوف وهو أيضاً اسم يطلق على طائر سماني

ليث: هو الأسد

لابق: وهذا الاسم يعني الشخص ذو الأخلاق الحميدة المهذب

لامح: هو الذكي صاحب الصيت المشهور

لؤي: هذا الاسم يعني الإبطاء

اسماء اولاد جديدة تبدأ بحرف اللام

سوف نتعرف على بعض الأسماء الجديدة التي تناسب أذواق الكثير من الأشخاص الوقت الحالي:-

لافي: وهذا الاسم يعني الشخص الذي يقشر اللحم من العظم

لوتار: هذا يعني الرجل ذات الوجه الجميل

لويال: ويعني هذا الشخص الوفي المخلص الصادق المؤمن

ليراز : ويعني هذا السر الخاص

ليمة: ويعني هذا الاسم الرجل الشبيه بآخر

لامان: وهذا الاسم يعني حيوان يشبه الجمل ولكنه أصغر حجمًا من الجمل

لاما: ويعني رئيس البلاد

لايث: هو الإنسان الشجاع والجريء وهو أيضًا اسم نهر في اسكتلندا

ليوني: هو الأسد

لباب: وهذا الاسم له مجموعة من المعاني ومن هذه المعاني جزء الثمرة أو الفاكهة الموجودة بين قشر الثمرة والنوى أو هو المختار والافضل

لماح: وهو الشخص الذكي جدَا الليبي واليقظ

لازر: ويعني القوة والشجاعة

لاش: ويعني هذا الاسم الكسلان

لازو : ويعني الإناء الصغير المملوء بقدر من العسل

لائق: وهو الشخص ذو الأخلاق الرفيعة

ليون: الأسد أو ويشير إلى الرجل الشجاع

لاران: ويعني النجم المضيئة في السماء

لاندون: التل الطويل

لان : وهو النور والضوء أو الليونه والسهولة

المرور: ويعني هذا المميز والفخم

اسماء اولاد بحرف اللام من القران

ما أحلى اسماء البنات والأولاد التي يتم ذكرها في القرآن الكريم ولذلك إليكم بعض الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم وهي تبدأ بحرف ل أيضًا:

لطيف: وهو أحد من أسماء الله تعالى الحسنى ، ومعناه الرفيق والحنون ، وقد تم ذكره في آيات كثيرة من القرآن الكريم ومنها (إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) في سورة لقمان الآية رقم 16.

لقمان: ويعني هذا الاسم كثير اللقم وهو اسم رجل من الصالحين تم ذكره في سورة لقمان ويُشار إليه باسم (لقمان الحكيم)

ليل: هو خلاف النهار وتم ذكره في آيات كثيرة ومنها (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) سورة يونس الآية رقم 67.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على الكثير من أسماء أولاد تبدأ بحرف اللام ومعانيها سواء كانت اسماء قديمه أو حديثة وأيضاً تعرفنا على بعض الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم والتي تبدأ بحرف (اللام) أيضًا.