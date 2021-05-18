نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون دراما الجديد ON Drama لمتابعة أقوى البرامج والمسلسلات الحصرية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون دراما الجديد، أعلنت إدارة قناة أون دراما عن توقف التردد الحالي للقناة قريباً جداً، وناشدت المتابعين للقناة من كل مكان بالعالم العربي تنزيل التردد الجديد الخاص بالقناة لإمكانية متابعة أقوى البرامج والمسلسلات التي تستعرضها القناة عبر شاشتها، حيث تعتبر قناة أون دراما من أقوى القنوات المصرية التي تخصصت في عرض المسلسلات الحصرية والقديمة عبر شاشتها ولذلك تمتلك القناة جمهور عريق جداً في مصر والوطن العربي، ويزداد البحث حالياً عبر محركات البحث في الوطن العربي عن تردد قناة أون دراما فتابعونا الآن من خلال هذا المقال ونستعرض عليكم التردد الجديد لقناة أون دراما 2021.

قناة أون دراما

تعتبر قناة أون دراما واحدة من القنوات التابعة لشبكة أون، والتي تخصصت في عرض المسلسلات المصرية الجديدة والقديمة، ولذلك تعتبر هي من أفضل القنوات الفضائية التي تعرض عبر شاشتها البرامج القوية والمسلسلات المصرية والعربية، وعليه حظت القناة بشعبية كبيرة في أقل وقت بعد انطلاقها وهذا بفضل تميزها عن غيرها من القنوات المنافسة بمحتواها الشيق والممتع للغاية.

تردد قناة أون دراما ON Drama الجديد 2021

نستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني تردد قناة أون دراما المصرية بعد التغييرات التي قامت بها إدارة القناة وتحديث ترددها من أجل متابعة محتواها بجودة أفضل وبتقنيات عالية، وإليكم الآن تردد القناة الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 5/6.

محتوى قناة أون دراما

هناك مجموعة أهم البرامج التي تستعرضها قناة أون دراما عبر شاشتها وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة قوية في العالم العربي وهي:

برنامج كل يوم.

برنامج أجمل أكلة.

برنامج أون سكرين.

برنامج قلوب عامرة.

برنامج نصف ساعة.

برنامج أنا وأنا.

برن وأن أفتوك.

برنامج صباح أون.

بخلاف عرضها أقوى مجموعة من المسلسلات المصرية الجديدة الحصرية والقديمة.