نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير ماركات متنوعة بتخفيضات قوية بجميع فروع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير علي ماركات متعددة ومتنوعة بتخفيضات قوية جداً تستمر فيما بعد عيد الفطر في جميع فروع مكتبة جرير علي مستوي المملكة العربية السعودية وعروض جرير اليوم تشمل ماركة أبل في أنواع مختلفة في سعة التخزين وفي اللون وفي تصنيف السوفت وير والهارد وير وعروض جرير جوالات أيضاً علي ماركات أخري مثل سامسونج وعروض هواتف هواوي وغيرها من الماركات العالمية المعروفة حيث بدأت العروض منذ أول يوم من عيد الفطر ومستمرة حتي اليوم في كافة الفروع وهي عروض قوية في تخفيضات أسعارها من عروض مكتبة جرير وفي كل فترة من الأيام يتم عمل العروض القوية من مكتبة جرير لكن تأتي العروض هذه المرة بتخفيضات قوية للغاية من عروض جرير للجوالات والتي يهتم بها كافة المواطنين السعوديين ليتم أنتهاز هذه الفرصة من التخفيضات القوية لكي ما يتم الشراء لماركات الجوالات العالمية المميزة من عروض جرير الهواتف .

عروض الجوالات في جرير والتخفيضات القوية علي ماركة أيفون من أبل

من المعروف عن ماركة أبل العالمية والتي تنتج هواتف أيفون الشهيرة والتي تتميز منذ أعوام كثيرة في أمكنياتها الداخلية والخارجية فأن الإمكانيات الداخلية تتميز بسعة تخزين عالية أكثر من ماركات أخري معروفة وأيضاً أذأ ما تحدثنا عن إمكانيات الهاتف الخارجية من حيث الشكل المميز ومن حيث مساحة الشاشة وغيرها من الإمكانيات حتماً الجميع يجتمع علي رأي واحد بأن هذا الهاتف حقاً قوي في إمكانياته بالكامل والعروض علي الجوالات من هواتف أيفون عديدة نتعرف عليها بشكل تفصيلي كالآتي :-

أفضل العروض في جرير علي هواتف أبل وهاتف IPHONE XS سعة تخزين 64GB بسعر 2899 ريال بدلاً من 5201 . عروض جرير للجوالات أقساط ونقداً أيضاً علي هاتف IPHON 11 ORO سعة تخزين 512GB بسعر 4712 ريال بدلاً من سعر 6460 ريال سعودي لون الهاتف فضي . هاتف IPHONE 11 PRO سعة تخزين 256GB بسعر 3999 ريال بدلاً من 5475 ريال سعودي . عروض جرير اليوم علي هواتف أيفون متعددة داخل كافة الفروع علي مستوي السعودية بالكامل .

العروض القوية علي هواتف HUWAWI المميزة بماركات مختلفة

أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير من العروض المميزة جداً علي هذه الفئات من الهواتف وهي معروفة جداً وشهيرة بسمعتها علي مستوي العالم حيث أنها منذ سنين وتحافظ هذه الفئة من الهواتف الذكية علي نسبة المبيعات القوية علي مستوي دول العالم وذلك بسبب سمعة الشركة المنتجة لهذه الهواتف من حيث تركيبتها الداخلية وسمك الهاتف ووزنه الخفيف مما يجعله مرغوب للغاية من كثيرين من المستهلكين للهواتف ونتعرف علي التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف في عروض جرير جوالات هواوي كالآتي :-

تخفيض سعر هاتف هواوي ميت 40 برو سعة تخزين 256GB لون أسود الجيل الخامس من الشبكات بسعر 3599 ريال بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي .

تخفيض سعر هاتف هواوي ميت 40 برو سعة تخزين 256GB لون فضي الجيل الخامس من الشبكات بسعر 4319 ريال بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي .

تخفيض سعر هاتف هواوي بي 40 برو بلس سعة تخزين 512GB لون أسود سيراميك بسعر 4319 ريال بدلاً من سعر 4799 ريال سعودي .

العروض القوية علي هواوي وتخفيض سعر هاتف هواوي 40 برو بلس سعة تخزين 512GB لون أبيض سيراميك بسعر 4319 ريال بدلاً من 4799 ريال سعودي .

عروض جوالات سامسونج أيضاً المميزة جداً في كافة فروع السعودية

أذأ ما تحدثنا عن هواتف SAMSUNG فالحديث عنها لا ينتهي من حيث منتجاتها المتعددة التي تناسب كافة الفئات المستخدمة لهذه الهواتف ومن المعروف عن الشركة العالمية SAMSUNG أنها في كل فترة زمنية قصيرة تفاجأ العالم بمنتجات مختلفة ومميزة جداً من الهواتف والتي تمتاز بشكل جذاب يجذب أنظار المستخدمين كما أن الشركة في كل مرة يتم فيها أنتاج هاتف جديد تضيف عليها إضافة تقنية مميزة تجعل الهاتف الجديد مميز جداً عن النسخة السابقة له و عروض مكتبة جرير علي هواتف SAMSUNG هذه المرة بتخفيضات قوية جداً نتعرف عليها بالتفصيل كالآتي :-

عروض جرير الهواتف لماركة SAMSUNG وتخفيض سعر SAMSUNG GALAXY S20 ALTRA سعة تخزين 128GB لون أسود كوزميك بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي . عروض جوالات سامسونج القوية وتخفيض سعر هاتف SAMSUNG GALAXY S21 لون أرجواني فانتوم سعة تخزين 256GB الجيل الخامس من الشبكات بسعر 3799 ريال بدلاً 4199 ريال سعودي . عروض الجوالات في جرير علي هاتف SAMSUNG NOTE 20 ALTRA سعة تخزين 256GB لون أسود الجيل الخامس من الشبكات بسعر 3599 ريال بدلاً من سعر 5149 ريال سعودي . العروض علي الجوالات بشكل قوي وهاتف SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ALTRA سعة تخزين 512GB لون برونزي الجيل الخامس من الشبكات بسعر 4099 ريال بدلاً من سعر 5499 ريال سعودي .

عروض الجوالات في جرير تشمل العديد من الماركات في العروض علي الجوالات المختلفة من الماركات المتعددة والتي ذكرنا منها جزء بسيط حيث عروض جوالات سامسونج عديدة في ماركات أخري داخل كافة الفروع و أسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير مميزة جداً وهناك العديد من الإصدارات الخاصة بهذه الهواتف عليها تخفيضات قوية وهي من ضمن أفضل العروض في جرير .