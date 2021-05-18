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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب تصل ل 60% في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية تمتع مع أقوى عروض التوفير من جرير السعودية تقدم أسواق جرير كل يوم عروض قوية جداً يمكن لجميع العملاء الاستمتاع بها والحصول عليها ن خلال مكتبة جرير الذي تعتبر من أفضل الأسواق الإلكترونية، كما أنه يرغب أن يقدم للمستهلك المنتج الأفضل والأعلى جودة، واليوم قد اختار لكم مجموعة من أفضل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة بأقوى العروض.
عروض جرير الأسبوعية
خصومات مكتبة جرير السعودية، جرير من أقوى المكاتب الإلكترونية التي تعمل على تقديم الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة التي يمكن لكافة المستهلكين الاستفادة منها والحصول عليها:
- تخفيضات جرير جوال آبل ايفون 11 مساحة 128 جيجا بايت متوفر بسعر يصل لحوالي 3099 ريال سعودي شامل الضريبة فيستطيع العميل أن يوفر 200 ريال سعودي.
- خصومات جرير هاتف فيفو يو 51 بمساحة 128 جيجا بايت تيتا نيوم ياقوتي مقدم بسعر 949 ريال سعودي شامل الضريبة وهو من أحدث الأجهزة الموجودة في جرير ويحصل عليه بتوفير 50 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير هاتف شاومي أم 3 بوكو مساحة 128 جيجا بايت متوفر في جرير باللون الأسود باور بسعر 649 ريال سعودي شامل الضريبة.
تخفيضات جرير السعودية
تنزيلات مكتبة جرير عل هواتف سامسونج، يقدم جرير أعلى الخصومات والتخفيضات على مجموعة مختارة من هواتف سامسونج الحديثة ذات المميزات الرائعة:
- عروض جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا مساحة 256 جيجا بايت متوفر بجرير بخصم حوالي 15% وهدايا بقيمة 1200 ريال سعودي فقوم بتوفير 800 ريال سعودي واحصل عليه بسعر4599 ريال.
- خصومات جرير أما بالنسبة إلى جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 مساحة 256 جيجا بايت باللون البرونزي متوفر بخصم 23% فيمكن للمستهلك توفير 1800 ريال سعودي ويحصل على الجوال بسعر مقدم من المتجر حوالي 6199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ولكن سامسونج جالكسي اس 21 الترا سعة 256 جيجا بايت بخصم 15% مع هدايا مقدمة بقيمة 1200 ريال سعودي فعليك عزيزي بتوفير 800 ريال ليكون بسعر 4599 ريال سعودي.
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