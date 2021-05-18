شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال واللاب توب تصل ل 60%

عروض جرير الأسبوعية تمتع مع أقوى عروض التوفير من جرير السعودية تقدم أسواق جرير كل يوم عروض قوية جداً يمكن لجميع العملاء الاستمتاع بها والحصول عليها ن خلال مكتبة جرير الذي تعتبر من أفضل الأسواق الإلكترونية، كما أنه يرغب أن يقدم للمستهلك المنتج الأفضل والأعلى جودة، واليوم قد اختار لكم مجموعة من أفضل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة بأقوى العروض.

عروض جرير الأسبوعية

خصومات مكتبة جرير السعودية، جرير من أقوى المكاتب الإلكترونية التي تعمل على تقديم الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة التي يمكن لكافة المستهلكين الاستفادة منها والحصول عليها:

تخفيضات جرير جوال آبل ايفون 11 مساحة 128 جيجا بايت متوفر بسعر يصل لحوالي 3099 ريال سعودي شامل الضريبة فيستطيع العميل أن يوفر 200 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف فيفو يو 51 بمساحة 128 جيجا بايت تيتا نيوم ياقوتي مقدم بسعر 949 ريال سعودي شامل الضريبة وهو من أحدث الأجهزة الموجودة في جرير ويحصل عليه بتوفير 50 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف شاومي أم 3 بوكو مساحة 128 جيجا بايت متوفر في جرير باللون الأسود باور بسعر 649 ريال سعودي شامل الضريبة.

تخفيضات جرير السعودية

تنزيلات مكتبة جرير عل هواتف سامسونج، يقدم جرير أعلى الخصومات والتخفيضات على مجموعة مختارة من هواتف سامسونج الحديثة ذات المميزات الرائعة: