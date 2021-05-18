نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على المجمدات والمعلبات ( اليوم الأخير ) في المقال التالي

وتتوالي عروض بنده الأسبوعية ويقدم أقوي الخصومات هائلة والعروض بمناسبة عيد الفطر المبارك التي تناسب جميع الأسر وتقدم داخل المجلة تشكيلة مميزة من المجمدات واللحوم والدواجن والمعلبات والأجبان والمخبوزات وتبحث كل سيدة بين كل الهايبر ماركت عن العروض والخصومات التي تناسبها وتبحث أيضا عن جوده وكفاءة المعروضات وعرض اليوم الأخير ساري في جميع الفروع المملكة العربية السعودية ابتدأ من 18 مايو 2021 إلي 6 شوال 1442 هايبر بنده يقدم كل ما هو جديد ومميز لكسب ثقة عملائه الكرام بادروا بزيارة أقرب فرع من فروع بنده للحصول على المنتجات قبل نفاذ الكمية. عروض بنده اليوم الأخير طبق دجاج فاخر طازج اليوم ( 1100 جرام ) ب 13.95 رس بدلا من 21.50 رس ( خصم 7.55 رس ).

للكيس دجاج متبلة تندوري / حراق التنمية ( 600 جرام ) ب 8.95 رس بدلا من 16.50 رس ( خصم 7.55 رس ).

طبق قطع دجاج مشكلة التنمية ( 900 جرام ) ب 7.95 رس بدلا من 12.95 رس ( خصم 5 رس ).

طبق صدور دجاج بدون عظم التنمية ( 450 جرام ) ب 15.95 رس بدلا من 20.75 رس ( خصم 4.8 رس ).

جمبري مطبوخ بحري للكيلو نقوا 50 / 60 ب 28.95 رس.

جمبري مزارع للكيلو نقوا 60 / 70 ب 27.95 رس. اللحوم أعلي جودة مفروم برزيلي / كلومبي للكيلو مبرد ب 19.95 رس.

رستو بقري برزيلي / كلومبي للكيلو مبرد ب 34.95 رس.

مكعبات لحم برزيلي / كلومبي للكيلو مبرد ب 23.95 رس.

برجر بقري برزيلي / كلومبي للكيلو مبرد ب 29.95 رس.

كفته بقري برزيلي / كلومبي مبرد ب 27.95 رس.

نقانق بقري برزيلي / كلومبي للكيلو مبرد ب 28.95 رس.

فخد خروف أسترالي بالعظم للكيلو مبرد ب 39.95 رس. الأجبان أعلي جودة جبنة موزاريلا قالب حلواني للكيلو ب 24.95 رس بدلا من 39.95 رس ( خصم 15 رس ).

مرتديلا دجاج ساده حلواني أخوان للكيلو ب 39.95 رس بدلا من 50.95 رس ( خصم 11 رس ).

حلاوة طحينية بالمكسرات حلواني للكيلو ب 16.95 رس بدلا من 21.50 رس ( خصم 4.55 رس).

طحينة ماركة الشعلة للكيلو ب 19.95 رس بدلا من 24.95 رس ( خصم 5 رس ).

بسطرمة حلواني للكيلو ب 94.95 رس بدلا من 120.50 رس ( خصم 25.55 رس).

جبنة بيضاء البقرات الثلاث للكيلو ب 9.95 رس بدلا من 17.95 رس ( خصم 8 رس ).

زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح للكيلو ب 12.95 رس بدلا من ب 19.95 رس ( خصم 7 رس ).

خليط زبده غير مملحة أماراتي للكيلو ب 7.95 رس بدلا من 16.95 رس ( خصم 9 رس ).

مخلل مشكل مصري للكيلو ب 6.95 رس بدلا من 9.95 رس ( خصم 3 رس ).

مخلل خيار صغير مغربي للكيلو ب 19.95 رس بدلا من 27.50 رس ( خصم 7.55 رس ).

مخلل فجل طيبة للكيلو ب 4.95 رس بدلا من 13.95 رس ( خصم 5 رس ). فطور العيد معمول بالتمر حجم صغير للكيلو ب 17.95 رس بدلا من 22.75 رس ( خصم 4.8 رس ).

بسكويت مصري طويل للكيلو ب 17.95 رس.

كرواسون فرنسي طازج ( 5 حبات ) متنوع.

10×30 g ب 9.95 رس بدلا من 12.95 رس ( خصم 3 رس ).

10×35 g ب 12.95 رس بدلا من 15.95 رس ( خصم 3 رس ).

90×5 g ب 15.95 رس بدلا من 19.95 رس ( خصم 4 رس ).

باستل دي ناتا 60 جرام ب 7.95 رس بدلا 10.95 رس ( خصم 3 رس ).

كيك أنجليزي بالفانيلا، بالجوز، اللوز 250 جرام ب 5.95 رس بدلا من 7.95 رس ( خصم 2 رس ).

خبز توست أبيض يومي 600 جرام للكيس ب 2.95 رس بدلا من 4 رس ( خصم 1.05 رس ).

حليب مجفف كامل الدسم للكيس أنكور ( 2,25 كيلو ) ب 41.95 رس بدلا من 72.95 رس ( خصم 31 رس ).

كونتري كورن فليكس نسلة 500 جرام ( 2 حبة ) ب 19.95 رس بدلا من 35 رس ( خصم 15.5 رس ).

جبنة كيري مربعات 24 قطعة ( 432 جرام ) ب 12.95 رس بدلا من 19.75 رس ( خصم 6.8 رس ).

فول مدمس فودي 4 حبات ( 450 جرام ) ب 10.95 رس بدلا من 22 رس ( خصم 11.05 رس ).

زيت زيتون بكر ممتاز بنده 500 ملل للحبة ب 11.95 رس بدلا من 19.95 رس ( خصم 8 رس ).

عدس زين 800 جرام للكيس ب 3.95 رس بدلا من 8.50 رس ( خصم 4.55 رس ). الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على المجمدات والمعلبات ( اليوم الأخير ) - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على المجمدات والمعلبات ( اليوم الأخير ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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