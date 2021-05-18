نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم اوفر عروض وخصومات من هايبر بنده Hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم اوفر عروض على أسعار المنتجات الغذائية الأساسية في كل بيت سعودي، يهتم هايبر بنده Panda بعرض أجود أنواع الزيوت الطبيعية للطبخ ومنها زيت الزيتون وزيت دوار الشمس وزيت الذرة بالإضافة إلى الزيوت النباتية، كما يهتم بنده السعودية Hyper Panda أيضًا بعرض أجود أنواع الأرز الفاخر لعمل أشهى الوصفات السعودية، والتي تعتمد في أساسها على الأرز البسمتي والأرز المصري، وتضم عروض بنده اليوم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار أقل وخصومات وتخفيضات حصرية في جميع فروع بنده في المملكة العربية السعودية، وإليكم صور العروض.

عروض بنده السعودية اليوم اوفر

إذا كنتم من محبي الأكل الصحي والطبخ بطرق صحية وآمنة بعيدًا عن زيادة معدل الكوليسترول المسبب للعديد من الأمراض، يمكنكم تصفح عروض الزيت النباتي من هايبر بنده Hyper Panda، حيث يقدم بنده Panda أقوى التخفيضات على أسعار العبوة الكبيرة والعبوات الترويجية بمنتجات عافية، النخيل، مازولا، هناء، ومنتجات زيت العربي، ويساعد الزيت النباتي في عمل أشهى الوصفات والأطباق الفاخرة دون التسبب بضرر صحي لأفراد عائلتك، وإليكِ صور العروض:

عبوة ترويجية (2 × 500 مل) زيت الزيتون البكر الممتاز من السوسن بسعر خاص 19.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

عبوة 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز من الراقي بسعر 34.95 بدلًا من 63.50 ريال سعودي.

500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من بيتوتي بسعر حصري 14.95 بدلًا من ريال سعودي.

9 لتر زيت دوار الشمس من نور بسعر مميز 84.95 بدلًا من 104.95 ريال سعودي.

9 لتر زيت ذرة من عافية بسعر 74.95 بدلًا من 109.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية (2 × 1.5 لتر) + (2 × 500 مل) زيت ذرة من عافية بسعر خاص 41.95 ريال سعودي.

2.9 لتر زيت دوار الشمس من شمس أو زيت نباتي من العربي بسعر مميز 23.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

يشتهر في المملكة العربية إستخدام الأرز وعمله وإعداده بطرق مختلفة ومميزة، حيث تُعد الكبسة السعودي أشهر الوصفات في المملكة السعودية من أجود أنواع الأرز البسمتي، كما يمكن إعداد طنجرة الأرز بطرق مختلفة وإستخدام توابل تمنحه نكهة مفضلة ومحببة لكل من يتذوقه، وتختلف أنواع الأرز في المملكة السعودية وفقًا لإستخداماته، لذلك يقدم لكم هايبر بندة السعودية أقوى عروض وتخفيضات على أسعار الأرز في عروض التوفير المخصصة من بنده، ومن أوفر عروض اليوم في السعودية:

10 كيلو أرز مزة بسمتي كريمي من المفخرة بسعر 46.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز بسمتي من الوسام بسعر 56.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز بسمتي باب الهند بسعر 69.95 بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

5 كيلو أرز كالروز ابو بنت بسعر 27.95 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.

5 كيلو أرز مزة بسمتي من الوليمة بسعر 35.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز مزة بسمتي من السفير بسعر 49.95 بدلًا من 72.25 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة من عروض بندة السعودية المميزة اليوم، والتي تضم التخفيضات على أسعار زيت الزيتون النقي الممتاز من حيث الجودة والمذاق، والذي يستخدم على نطاق واسع اليوم في إعداد كافة أنواع الوصفات، والتي تتضمن المقبلات والوصفات الرئيسية وحتى المعجنات والمخبوزات ليمنحها نكهة شهية، بالإضافة إلى عروض الأرز المميزة من بنده وهايبربنده، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض بنده فور صدورها، نوافيكم بتقارير شاملة كافة العروض.