شوف عروض جرير اون لاين لفترة محدودة في فروع مكتبات جرير jarir bookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين لفترة محدودة نعرضها لكم ضمن خصومات عيد الفطر وشهر شوال، حيث تقدم مكتبات جرير تخفيضات كبرى على جرير ايباد ، وايفون، ولابتوب في عروض مكتبة جرير jarir bookstore ، وهذا في أقوى عروض السعودية على الإلكترونيات بخصومات تصل حتى 44%.

عروض جرير اون لاين لفترة محدودة في فروع مكتبات جرير jarir bookstore

عروض جرير جوالات نقدمها لكم لفترة محدودة في شهر شوال على معروضات جرير ايفون و لابتوب جرير ، بالإضافة إلى أجهزة الأيباد اللوحية من جرير ابل ، وهذا بخصومات متنوعة تتراوح بين 10% و 44%.

عروض جرير

تجدون في التالي اسعار ايفون جرير iphone على أحدث أجهزة الجوالات التي تقدمها ابل apple لمحبي الأيفون في المملكة والوطن العربي، فيمكنكم أن تجدوا لدى جرير jariri هاتفكم المفضل بأقل سعر وأفضل خدمة ما بعد البيع، حيث تقدم أبل في أجهزتها مواصفات عالية مثل المقاومة للمياه والغبار على عمق كبير تحت الماء، ناهيك عن صلابة الجوال وتصميمه الفخم.

عرض ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max سعة 128 بسعر 4899 ريال سعودي.

سعة 128 بسعر 4899 ريال سعودي. عرض جرير ايفون 12 iphone 12 سعة 64 بسعر 3499 ريال سعودي.

مكتبات جرير

تهتم ابل كذلك بأجهزة الايباد الخاصة بها، فنجد بها أفضل المميزات التي تجعلها من أجود أجهزة الكومبيوتر اللوحي على الإطلاق، وتقدم مكتبة جرير أقوى الخصومات على أجهزة الأيباد iPad ، كما تقدم خدمة تقسيط جرير لكل عملائها ليتمكنون من الشراء بالتقسيط على دفعات شهرية مؤجلة الدفع.

عرض ايباد برو جرير على ايباد برو 11 بوصة سعة 512 بسعر 5149 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

وكما تميزت ابل في جوالات ايفون والايباد نجدها تميزت كذلك في إنتاج أجهزة اللابتوب، فبالرغم من سعرها المرتفع نسبيًا مقارنةً بأجهزة لاب توب أخرى، إلا أن الإقبال على شراؤها مرتفع، وهذا لكون جرير لاب توب من الأجهزة المميزة في مواصفاتها، وهذا يتضح لكم من خلال الصورة التالية، التي توضح لكم اسعار ومواصفات كل جهاز منهم.

عرض ماك بوك جرير على ابل ماك بوك برو 16 بوصة بسعر 12999 ريال سعودي.

على 16 بوصة بسعر 12999 ريال سعودي. عرض ابل ماك بوك جرير على ابل ماك بوك اير 13 بوصة بسعر 4399 ريال سعودي.

في الختام نوضح لكم أن كل ما تم سرده من خصومات موقع مكتبة جرير هي وفقًا لآخر تحديث للأسعار على موقع جرير الالكتروني ، وسنوافيكم في الأيام المقبلة بجديد اسعار كتب جرير و جوالات جرير سامسونج Samsung و هواوي Huawei ، فتابعونا حتى لا تفوتكم الفرصة.