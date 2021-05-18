شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 60% علي المنتجات الغذائية

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده في المملكة العربية السعودية من أشهر شركات التجارة في المنتجات الغذائية في السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت التقدم والتطور حتى أصبحت مسئولة عن إنتاج وتصنيع عدد كبير من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة، كما تقوم شركة بنده بعمل عروض مختلفة وأسبوعية على جميع المنتجات والسلع التي تقوم ببيعها وتصنيعها، وسنقوم بعرض جزء من هذه العروض في هذا المقال.

عروض بنده الأسبوعية

تمتع بأقوي الخصومات والتخفيضات من بنده

خصومات بنده الشهرية بلغ سعر علبة زبادي طازج كامل الدسم نادك كيلو واحد ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر علبة لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية بلغ سعر علبة جبنه موزاريلا مبشورة المراعي ٢٠٠ جم ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.

خصومات بنده

اقوي الخصومات الأسبوعية من بنده خلال شهر مايو علي مجموعة منتقاة من المواد الغذائية بداخل هايبر ماركت بنده بالمملكة العربية السعودية

خصومات بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة حلى الشوكولاتة دايت ٧٥ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية بلغ سعر علبة زبادي يوناني ندى ١٦٠ جم ٢١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٨ ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة بطاطس كريسبي كت وستيك هاوس ودجز مبهرة ٧٥٠ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.

تخفيضات بنده

عروض بنده على المنتجات الغذائية خصومات لا تقاوم خلال هذا الشهر علي كل المنتجات الغذائية.