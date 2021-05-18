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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل إلي 60% علي المنتجات الغذائية في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده في المملكة العربية السعودية من أشهر شركات التجارة في المنتجات الغذائية في السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت التقدم والتطور حتى أصبحت مسئولة عن إنتاج وتصنيع عدد كبير من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة، كما تقوم شركة بنده بعمل عروض مختلفة وأسبوعية على جميع المنتجات والسلع التي تقوم ببيعها وتصنيعها، وسنقوم بعرض جزء من هذه العروض في هذا المقال.
عروض بنده الأسبوعية
تمتع بأقوي الخصومات والتخفيضات من بنده
- خصومات بنده الشهرية بلغ سعر علبة زبادي طازج كامل الدسم نادك كيلو واحد ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر علبة لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي ٤٠٠ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية بلغ سعر علبة جبنه موزاريلا مبشورة المراعي ٢٠٠ جم ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.
خصومات بنده
اقوي الخصومات الأسبوعية من بنده خلال شهر مايو علي مجموعة منتقاة من المواد الغذائية بداخل هايبر ماركت بنده بالمملكة العربية السعودية
- خصومات بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة حلى الشوكولاتة دايت ٧٥ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية بلغ سعر علبة زبادي يوناني ندى ١٦٠ جم ٢١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٨ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة بطاطس كريسبي كت وستيك هاوس ودجز مبهرة ٧٥٠ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
تخفيضات بنده
عروض بنده على المنتجات الغذائية خصومات لا تقاوم خلال هذا الشهر علي كل المنتجات الغذائية.
- عروض بنده الشهرية بلغ سعر علبة رقائق عجينة الفيلو السميكة للوجبات والحلويات سويتز ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤ ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم بلغ سعر علبة بطاطس مقلية دبل مونتي ١ كيلو ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر علبة آيس كريم باسكن روبنز ١ لتر ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٦ ريال سعودي.
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