نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة زي ألوان علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة زي ألوان من القنوات التي حقق شهرة واسعة خلال المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي، وهي ثاني قناة تطلقها شبكة تليفزيون زي الترفيهي وذلك بهدف تنمية وتعزيز الإنتاج السينمائي والدرامي الهندي في الشرق الأوسط وفي دول شمال أفريقيا، حيث تم تأسيس القناة عام 2012، وتبث من مقريين الأول من دبي في الإمارات والأخر من المملكة العربية السعودية، وحققت القناة شعبية كبيرة لما تقدمه من برامج ومسلسلات ومحتوي ترفيهي جذب الكثير من المشاهدين، وأعلنت القناة عن ترددها الجديد حيث يمكن لمشاهديها متابعة المحتوي من خلاله.

وفي السطور التالية نتعرف علي تردد قناة زي ألوان الجديد، وأهم المعلومات الخاصة بقناة زي ألوان، وقائمة المسلسلات الهندية والعربية علي قناة زي ألوان وبرامج قناة زي ألوان وغيرها من المعلومات المتعلقة.

التردد الجديدة لقناة زي ألوان

يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة قناة زي ألوان علي التردد الجديد في إطار تحديثات القنوات من خلال ضبط جهاز الاستقبال علي التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات .

التردد: 11938 .

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب : عمودي.

أبرز المعلومات عن قناة زي ألوان

تتميز قناة زي ألوان بالعديد من المميزات التي جعلتها علي رأس القنوات التليفزيونية المفضلة والأكثر انتشارا في الدول العربية وخاصة في الممكلة العربية السعودية حيث تتميز القناة بالمميزات التالية:

تقدم القناة إعلام ترفيهي ممتع وهادف يضم الكثير من المسلسلات الهندية والعربية والتي تناسب جميع أفراد الأسرة . تقدم قناة زي ألوان محتواها بشكل مجاني من خلال القمر الصناعي النايل سات ويمكن مشاهدة محتواها بكل سهولة. تستخدم القناة أحدث الأنظمة والتقنيات بمتعددة الجودة وأنظمة الأتش دي عالية الجودة بالإضافة إلي أنظمة الأس دي العادية حيث يمكن استقبالها من جميع المشاهدين بكافة الجودات. تعرض قناة زي ألوان أكثر من 180 ساعة من البرامح الحصرية والجديدة بشكل شهري بكافة التصنيفات من صحة وجمال وأخبار الفن والسياحة والطبخ وأخبار الرياضة وغيرها. تبث القناة المحتوي باللغة العربية وتتمسك القناة بالتقاليد والعادات العربية وتحذف أي مشاهد أو ألفاظ لا تتماشي مع المبادئ الشرقية. توفر الشبكة تمويل ضخم للقناة يساعدها في تطوير وتحسين الأعمال المقدمة وتطوير نفسها بشكل مستمر وتساعدها في شراء حقوق البث لعدد كبير من المسلسلات بشكل حصري خاصة الهندية.

مسلسلات الهندية والعربية بقناة زي ألوان

تقدم قناة زي ألوان العديد من المسلسلات الهندية التي تقدم بشكل مدبلج بمختلف التصنيفات مثل المسلسلات الرومانسية والدرامية والكوميدية وغيرها وجاءت قائمة أبرز المسسلسلات علي النحو التالي:

المسلسلات الهندية علي زي ألوان المسلسلات العربية علي زي ألوان مسلسل قبول مسلسل ونوس مسلسل رباط الحب مسلسل هي ودافنشي مسلسل قصر سورانا 2 مسلسل حبيب الله مسلسل فرصة ثانية مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي 2 . مسلسل رحلة سالوني المسلسل السوري عطر الشام مسلسل السلطانة راضية مسلسل جراند أوتيل مسلسل كارينا كارينا مسلسل أحلام البنات مسلسل جودا أكبر

برامج قناة زي ألوان

بجانب المسلسلات الهندية والعربية التي تقدمها زي ألوان، تقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة والترفيهية علي النحو التالي: