شوف عروض العثيم اليوم لفترة محدودة بخصومات شوال في عروض اسواق العثيم مول othaim market

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم لفترة محدودة بخصومات شهر شوال في عروض اسواق العثيم مول othaim market ، وهذا على الأغذية بأصنافها المختلفة المتاحة بفروع سوبر ماركت العثيم ، حيث تضم الخصومات اسعار الدجاج المجمد في العثيم ، واللحوم، ومختلف أنواع المشروبات، مع اسعار السلع التموينية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر.

عروض العثيم اليوم لفترة محدودة بخصومات شوال في عروض اسواق العثيم مول othaim market

يقدم العثيم ماركت دائمًا جديد التخفيضات في مختلف المناسبات التي يحتفل بها معنا من خلال أقوى التنزيلات على أسعار السلع الغذائية والإلكترونية، وبمناسبة عيد الفطر المبارك نجد شركة عبدالله العثيم للاستثمار قد أصدرت تخفيضاتها الأسبوعية وأتاحتها بصفة إستثنائية لمدة أسبوعين، وهذا لما هو متعارف عليه في وطننا العربي بإستمرار الإحتفال بالمناسبات الدينية لعدة أيام بعد إنقضائها.

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يعد الدجاج احد أكثر الأطعمة المفضلة لدى معظمنا، ولهذا يوجد في أسواق العثيم أنواع متعددة من الدجاج، وأكثرهذه الأنواع شهرة بالمملكة هي منتجات شركة ساديا من الدجاج الكامل والمقطع، وأسعارها نوضحها لكم في التالي:

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مع اشتهار الكثير من شركات الأغذية الحالية، نجد شركة امريكانا لازالت محافظة على مكانتها كشركة للسلع الغذائية عالية الجودة، والتي تتنوع أغذيتها ما بين الدجاج، واللحوم، والمأكولات البحرية، وتجدون في التالي أسعار منتجاتها تفصيلًا في اسواق عبدالله العثيم :

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المعلبات والأغذية المحفوظة أصبحت من المنتجات الغذائية التي يقبل على شراؤها المستهلم بكثرة، وهذا لسهولة وسرعة طهيها، وفي التالي نعرض لكم أسعار المعلبات المتنوعة لشركة حدائق كاليفورنيا ، والتي يوجد منها أكثر من صنف تشماه تخفيضات العثيم جملة :

في نهاية مقالنا اليوم يجب أن ننوه أن تخفيضات العثيم تلك متاحة لفترة محدودة فقط، وهذا حتى يوم 13 شوال 1442، وسنوافيكم في الأيام الآتية بآخر ما طُرح من اسعار الجوالات في العثيم سوبر ماركت ، وكذلك خصومات تسوق نت العثيم ، و العثيم أون لاين في السعودية.