شوف أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية 2021 علي الهواتف المحمول أيفون و هواوي

أجدد عروض مكتبة جرير الأسبوعية حيث أصدرت مكتبات جرير اكبر حملة تخفيضات وعروض علي الهواتف المحمول وأنواع متعددة من الهواتف الذاكية كالايفون وسامسونج وهواوي ونوكيا وغيرها من الماركات العالمية ومن افضل المكتبات التي تطرح تلك المنتجات هي جرير حيث تقوم بتقديم أجدد العروض الأسبوعية علي تلك الأجهزة حيث اصبح العالم بأكمله يتابع أسعار هذه الهواتف لأهميتها الشديدة لدي جميع المواطنين علي مستوي العالم بأكمله حيث اصبحت الهواتف الذاكية هي اهم وسيلة اتصال علي الإطلاق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي علي الأنترنت مثل الفيس بوك او تويتر او واتساب والفايبر والانستجرام وغيرهم من طرق التواصل وهو من اهم الطرق التي تحقق التواصل بين شعوب العالم المختلفة وأيضا أصبحت تشكل دور هام في عملية تلاقي الدروس التعليمية بسبب ظروف الوباء وتسهل عملية التواصل بين موظفين الشركات ومميزات أخرة لا حصر لها ولذلك الأسباب يتابع جميع فئات المجتمعات ومختلف الثقافات والجنسيات احدث التطورات التكنولوجيا فيما يخص الهاتف المحمول وماهي احدث الإصدارت له وبالأخص ماركة ايفون وهواوي وسامسونج لأنهم شركات عالمية والجميع يفضل منتجاتهم ومن اهم منافذ البيع لتك الهواتف لهذه الماركات هي مكتبة جرير حيث تعد مكتبة جرير من افضل المكتبات التي تقوم بتنزيل خصومات هائلة علي تلك الأجهزة الذي اصبح لا غني عنها لدي الجميع تابع لنتعرف علي المزيد من حملة العروض الضخمة لدي مكتبة جرير.

أجدد عروض جرير للجوالات

تخفيضات جرير لهذا الأسبوع تضم مجموعة كبيرة من احدث الإصدارات للهواتف الذاكية اهم هذه الإصدارات هو الايفون وأيضا تحتوي حملة العروض الضخمة من مكتبات جرير علي هواتف السامسونج الجالاكسي والهواوي ونجد أن العروض المقدمة من مكتبة جرير تضم مجموعة كبيرة جدا من ألأف الهواتف المحمول التي يقوم بشراءها الكثير من فئات المجتمع بأسعار رائعة لتصبح في متناول يد الجميع أن يقوم بشراءها.

عروض جرير للجوالات أسعار ماركة الايفون:

Apple iphone 12،64 gb Black،5G فقط بسعر 3499 ريال سعودي. منتج مجدد درجة أ ،ابل ايفون اكس اس ماكس سعة 64 جيجا بايت فقط بسعر 2899 ريال سعودي. منتج مجدد درجة أ ، ابل ايفون 11 برو سعة 512 جيجا بايت لون فضي فقط بسعر 4719 ريال سعودي. منتج مجدد درجة أ ،ابل ايفون 11 برو سعة 256 جيجا بايت فقط بسعر 3999 ريال سعودي. منتج مجدد درجة أ، ابل ايفون 11 برو ماكس سعه 64 جيجا بايت فقط بسعر 3899 ريال سعودي. ابل ايفون 12 برو ماكس سعه 128 جيجا بايت لون ذهبي الجيل الخامس 5g فقط بسعر 4899 ريال سعودي. ابل ايفون 12 برو ماكس سعه 128 جيجا بايت لون فضي الجيل الخامس فقط بسعر 4899 ريال سعودي. ابل ايفون 12 برو ماكس سعه 128 جيجا بايت جرافيتي الجيل الخامس فقط بسعر 4899 ريال سعودي. ابل ايفون 12 سعه 64 جيجا بايت اللون الاحمر الجيل الخامس فقط بسعر 3499 ريال سعودي.

أحدث عروض مكتبة جرير 2021 علي هواتف المحمول ماركة هواوي: