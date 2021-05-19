نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 19 مايو 2021 أقوى الخصومات والتخفيضات الرائعة على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، تعتبر متاجر العثيم من أفضل المتاجر في المملكة العربية السعودية، فتتسم أسواق العثيم بتقديمها لمنتجات تتسم بالجودة العالية وبالأسعار المناسبة لكافة العملاء، كما أن أسواق العثيم تقدم إلى عملائها منتجات بأسعار مناسبة للجميع، ففي كل أسبوع تعمل أسواق العثيم على تقديم عروض قد تصل إلى 65% وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقامت أسواق العثيم بتوفير العروض الخاصة بهم لتتيح للجميع إمكانية تناول كافة المأكولات بأقل الأسعار.

عروض العثيم الأسبوعية

توفر إليكم أسواق العثيم مجموعة من الخصومات على الكثير من اللحوم الطازجة كلحم الغنك سواكني بالعظم، وتوفر الخصومات أيضاً على لحم غنم روماني للكيلو الواحد وتحتوي العروض أيضاً على لحم العجل البلدي بدون عظم وبعظم أيضاً، تحتوي العروض أيضاً على دجاج التنمية الطازج من 800 جم حتى 1100 جم.

عروض أسواق العثيم

من المنتجات التي توفرها إليكم أسواق العثيم أيضاً كلا منً الفواكه والخضروات بكافة أنواعها على سبيل المثال الكمثرى الأفريقي والموز والبرتقال والشمام المحلى والكوسة الخضراء والعنب والليمون.

عروض العثيم السعودية

تحتوي العروض أيضاً على حلويات عيد الفطر مثل كعك السادة بالسمن أو بالحلقوم الملبن أو بالتمر والقرفة للكيلو ويصل سعرهم إلى 24.95 ريال سعودي، ويوفر الخصم أيضاً على البيتي فور الفاخر بالشوكولاتة والمكسرات للكيلو وبسكويت جوز الهند، كما أن العروض تشمل تورتة الكرنفال وسط وذلك بسعر قد يصل إلى 44.95 ريال سعودي، يتم أيضاً الحصول على قسيمة تسوق سلام أثناء الشراء أو إعطاء هدية لمن نحب.

خصومات العثيم الأسبوعية حتى يوم 25 مايو

تحتوي أسواق العثيم على خصومات على جميع المنتجات الأسبوعية التي من أهمها زيت هالي دوار الشمس وبطاطس هالي شرائح 2.5 كيلو، أرز فيكتو سيلا بسمتي 10 كجم، زيت عافية دوار الشمس لتر ونصف بسعر قد يصل إلى ثلاثين وخمسة وتسعين ريال سعودي بالإضافة لزيت شمس دوار الشمس، تحتوي العروض أيضاً على زيت العربي النباتي مع زيت ليزا بلاستيك، ففي حالة التوجه لأقرب فروع من أسواق العثيم والاستفادة من جميع منتجاتها التي لا نهاية لها، فأسواق العثيم تقدم العروض إليكم مع بداية كل أسبوع