نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوى عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

يبدأ هايبر بنده بإقامة أكبر العروض في المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام هايبر بنده بتقديم أفضل العروض على منتجاته التي حصلت على إعجاب الكثير من الأشخاص المستهلكين فقد حصلت على ثقتهم بسبب ما يقدمه هايبر بنده من منتجات جيدة وعروض رائعة، حيث يقوم الهايبر بتقديم عروضه أسبوعياً ومن أفضل المنتجات التي قدمها هايبر بنده هذا الأسبوع عروض الأجهزة الكهربائية, الهواتف المحمولة, بسكويت العيد, الشوكولاتة, وشاشات التلفاز, مستلزمات المطبخ، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 23 من رمضان إلى الثلاثاء الموافق 6 من شوال، كما أنه أثناء التسوق يمكنك أن تحصل على فرصة للفوز بجنيهات ذهبية من هايبر بنده. عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ اشتري مقلاه تيفال بدون زيت وهي من أجود الأنواع بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي وهي بسعة 4.2 لتر.

اشتري مقلاه كولين بدون زيت بسعة 2 لتر بسعر 129ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي.

قم بشراء قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 139ريال سعودي بدلاً من 195ريال سعودي وهي تعد من أجود الخامات.

كما أنه يمكنك الحصول على عصارة جيباس الأصلية بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال سعودي.

أشتري فرامة اللحوم كليك أون بقوة 500 وات بسعر 99 ريال سعودي فقط بدلاً من 155 ريال سعودي.

احصل على خلاط جيباس بسعر 69 ريال سعودي فقط بدلاً من 99 ريال سعودي وهو يعد من أفضل الخامات.

قم بالحصول على خلاط جيباس اليدوي 4 في 1 بسعر 79 ريال سعودي فقط بدلاً من 125 ريال سعودي. اشتري موزع مياه بارد وحار دورا بسعر 399 ريال سعودي فقط بدلاً من 499 ريال سعودي.

قم بالحصول على ثلاجة وايت ويستن هاوس بسعة 46 لتر بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

أشتري فرن أي تي سي كهربائي 239 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال سعودي.

أشتري مكواة كولين الأصلية بسعر 29 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي.

أشتري المكنسة الكهربائية كولين بسعة 21 لتر وبسعر 159 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي.

قم بالحصول على مايكرويف وايت وستنجهاوس بسعة 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة اقوى عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الفطر المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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