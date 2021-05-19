نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معالم السعودية السياحية .. أبرزها جزيرة المرجان وقرية الدولفين في الدمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية، وأبرزها جزيرة المرجان وقرية الدولفين في الدمام، وهي من أبرز المشاريع السياحية بالمنطقة الشرقية بالمملكة، فيما يلي نوضح موقع جزيرة المرجان وأبرز الأنشطة بها، ونتعرف على المزيد من تفاصيل قرية الدولفين المتواجدة داخل الجزيرة بالدمام.

جزيرة المرجان وقرية الدولفين في الدمام

الموقع: تقع جزيرة المرجان في المنطقة الصناعية في الدمام. تمتد الجزيرة على الكورنيش بالدمام، بالمنطقة الشرقية. تبتعد الجزيرة عن كورنيش الدمام مسافة تصل إلى 1800 متر. يوجد جسر يربط بين كورنيش الدمام وجزيرة المرجان.

مميزات الجزيرة: تتميز بتوفر بها المساحات الخضراء الفسيحة، من الأشجار والنخيل والأعشاب الخضراء التي تغطي الجزيرة، كما تتواجد بها المناطق الرملية التي تضم عدد كبير من ألعاب الأطفال المميزة.

قرية الدولفين: توجد قرية الدولفين في جزيرة المرجان بالدام، على مدخل الجزيرة، وعلى ضفاف كورنيش الدمام، وتحتوي على العديد من الألعاب الترفيهية المميزة، وتتمتع بتوفر بها العديد من الأنشطة الترفيهية للكبار والصغار.

معلومات عن جزيرة المرجان بالدمام

تم إنشاء جزيرة المرجان في الدمام منذ ما يقرب من ثمانية عشرة عامًا.

تعتبر جزيرة المرجان أولى الجزر السياحية بالمملكة العربية السعودية الاصطناعية.

تتواجد بالجزيرة فنارة كبيرة تضئ الجزيرة وتزين الكورنيش، يمكن من خلالها الاستمتاع بالإطلالة البانورامية الرائعة على الكورنيش والجزيرة.

تحتوي الجزيرة على مظلات للجلوس والاستمتاع بالهواء النقي بالجزيرة والاسترخاء أمام شاطئ المرجان.

كما تتواجد بها سفينة عروس الخليج، وهي باخرة سياحية تقوم بتقديم الرحلات البحرية الممتعة وسط البحر، مع تقديم وجبات الطعام المدهشة للغداء والعشاء.

قرية الدولفين في جزيرة المرجان بالدمام

تقدم جزيرة الدولفين عروض الدلافين الرائعة المتناسبة مع كافة الفئات العمرية المختلفة، من بينها فقرة الدولفين بالمسبح الداخلي، وفقرة الأسود البحرية، والتي يتم تقديمها مرتين يوميًا، ويمكن للجميع الاستمتاع بالتقاط الصور مع الدلافين بنهاية العرض.

كما تتمتع قرية الدولفين باحتوائها على حديقة حيوان صغيرة تحتوي على مجموعة من القرود والأرانب والنعام بألوانها وأشكالها المميزة، مع وجود أكواريوم متوسط الحجم يحتوي على مجموعة من الأسماك المختلفة.

مواعيد العمل في جزيرة المرجان

يمكنك الاستمتاع بزيارة جزيرة المرجان في المنطقة الصناعية في الدمام على الكورنيش مع عائلتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

ويمكن للشخص البالغ الدخول جزيرة مرجان بقيمة 30 ريال سعودي، أما بالنسبة للأطفال أكبر من الخمس سنوات، فيتم دفع تذكرة قيمتها 15 ريال سعودي، والأطفال دون الخمسة سنوات يدخلون الجزيرة مجانًا.