شوف أجهزة كهربائية بنص السعر من أكسترا المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة أجهزة كهربائية بنص السعر من أكسترا المملكة السعودية، يعد موقع أكسترا من أهم وأفضل المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث أنه يقدم العديد من المميزات التي يحتاج لها كل عميل مثل… تسهيلات في الدفع فيمكن الحصول على أي جهاز بالتقسيط لمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يقدم تخفيضات ضخمة تصل إلى نصف سعر الجهاز.

أجهزة كهربائية بنص السعر من أكسترا المملكة السعودية

موقع أكسترا موقع يقدم جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية هواتف ذكية وأجهزة منزلية وأجهزة ترفيهية وأجهزة العناية الشخصية، يمكن لك من خلال العثور على أي شئ تريدة وبعروض وتخفيضات تنافسية من أفضل العلامات التجارية حول العالم.

تلفزيونات بتخفيضات ضخمة ومميزة

تطورت أجهزة التلفاز كثيراً وأصبح لدينا التلفزيون الذي يمكنك من خلاله فعل الكثير من الأشياء، يعمل التلفاز الذكي على تحميل الكثير من التطبيقات الترفيهية التي تمكنك من مشاهدة أحدث وأفضل المسلسلات والأفلام فور إنتهاء عرضها بالسينما، كما يمكنك عرض مقاطع الفيديوهات الموجودة على الهاتف أو جهاز الحاسوب على شاشة تلفزيون بسهولة، كما يمكن التحكم في جهاز التلفزيون من خلال الجوال بدلاً من أستخام الريموت كنترول، يقدم لك موقع أكسترا أفضل والتحفيضات على أجهزة التلفزيون الذكية من أفضل الماركات.

شاشة تلفاز ماركة دورا، سمارت بدقة 4k، مقاس 65 بوصة، بسعر 1999 ريال بدلاً من سعر 2699 ريال.

تلفزيون ماركة سكاي وورث، سمارت بدقة 4k، يعمل بنظام الاندرويد، مقاس 65 بوصة، بسعر 2399 بدلاً من 3066 ريال.

تلفزيون ماركة تي سي إل، سمارت بدقة 4k، يعمل بنظام الاندرويد، مقاس 55 بوصة، بسعر 1899 بدلاً من 2199 ريال.

شاشة تلفاز ماركة إمبكس جلوريا، مقاس 65 بوصة، سمارت بدقة 4k، بسعر 1649 ريال بدلاً 2409 ريال.

أجهزة كهربائية بنص السعر

يقدم موقع أكسترأ بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات مميزة على الأجهزة الكهربائية تصل إلى نصف سعرها، لذلك يجب عليك إلا تفوت هذه الفرصة وقم بشراء ما تحتاج له من خلاله، تعرف معانا على أهم هذه الخصومات من خلال السطور القادمة.

مكنسة للسيارة تعمل بالنظام اليدوي، ماركة بلاك أند ديكر، بقوة 12 فولت، بسعر 99 ريال بدلاً من 174.25 ريال.

مايكروويف ماركة وايت وستنجهاوس، متوفر باللون الأبيض بسعة 20 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال.

مصفف للشعر كهربائي ماركة جيباس، بسعر 49 ريال بدلاً من سعر 89 ريال.

غلاية ماء كهربائية لصنع المشروبات الساخنة، ماركة كولين، مصنوعة من الأستيل، بسعر 39 ريال بدلاً من 65 ريال.

جهاز كهربائي لقلي وتحمير الطعام بدون زيت، ماركة كولين، سعة 2 لتر، بسعر 129 ريال بدلاً من 265 ريال.

فرن كهربائي ماركة أي تي سي، سعة 45 لتر، بسعر 239 ريال بدلاً من سعر 365 ريال.

هكذا نكون قدمنا لكم أجهزة كهربائية بنص السعر من أكسترا المملكة السعودية.