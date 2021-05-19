شوف أقوى عروض اكسترا الصيف على المكيفات بمواصفات عالية الجودة وخصومات تصل لأكثر من 30%

عروض اكسترا القوية على المكيفات الهوائية عالية الجودة في جميع متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية، وكلها بمواصفات مختلفة ففي هذا الجو شديد الحرارة لن تكفي المراوح وحدها لإعطاءك الراحة اللازمة التي تحتاج إليها في هذا الجو الحر، فأنتم تحتاجون للمكيفات بشدة في فصل الصيف نسبة للحرارة الشديدة فهي تعمل على إخراج الهواء البارد الذي يشعرك بالراحة في أي مكان تتواجد به، فتجد هناك الكثير من المنتجات المختلفة منها والتي تستخدم سواء في المنازل، أو المكاتب، أو الشركات، وحتى المحلات، فأنت هنا عزيزي العميل ستجد أن متاجرنا توفر لك كل الأنواع التي سوف تحتاج إليها، وأيضا بالأحجام التي تناسب المكان.

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عروض اكسترا على المكيفات الجدارية

خصم 34.55% على تكييف الزامل إنوفاشن، ميكف جداري، سعة التبريد هي 18000 وحدة، مهمة الجهاز بارد فقط.

مميزات تكييف الزامل إنوفاشن:

يتميز الجهاز بمستوى كفاءة الطاقة د، وهي تعني عدد النجوم الموجودة، ونسبة زيادة كفاءة الطاقة تحب من (أ←ز)، و (أ) هو أعلى مستوى كفاءة للطاقة، و (ز) هو أقل مستوى كفاءة للطاقة.

يستطيع التحكم في تبريد الهواء.

صنع في السعودية.

يتميز بتوفيره للطاقة، ويستطيع تعديل سرعة المروحة.

نوع الكومبرسر للجهاز دوار، وضمانه 5 سنوات.

نوع الفلتر هو بيو فلتر / فلتر كربون.

يغطي الجهاز مساحة 18 متر مربع تقريبا لتوزيع الهواء خلالها.

تجد أن الجهاز يجمع بين شيئين هما قوة الأداء وجودة التصنيع.

يتم توزيع الهواء عن طريق 4 اتجاهات.

بسعر 2159 ريال بدلاً من 3299 ريال سعودي، وقم بتوفير 1140 ريال سعودي، واحصل على 1 هدايا مجانية بقيمة 250 ريال.

يمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط من خلال دفع قسط شهرى بقيمة 104 ريال لمدة 36 شهراً.

المنتج ضمان لمدة عامين، ويتوفر لديهم خدمة التوصيل العادي مجاني.

خصم 32.5% على تكييف جري، مكيف هوائي، سعة التبريد 18000 وحدة.

مميزات الجهاز من اكسترا

ضمان لمدة عامين.

مستوى كفاءة الطاقة للجهاز د.

يتمكن الجهاز من تبريد الهواء.

تستطيع التحكم في تعديل سرعة المروحة.

يتميز بتوفيره للطاقة.

يتم توزيع الهواء من أربع طرق.

للجهاز وظيفتين للهواء هي بارد وحار.

نوع الكومبرسر للجهاز عاكس دوار، وضمان لمدة خمس سنوات.

نوع الفلتر للجهاز عادي.

يتمكن الجهاز من تغطية مساحة كبيرة 22 متر مربع يتم توزيع الهواء بها.

صنع في الصين.

متوفر باللون الأبيض.

بسعر 2699 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي، ووفر 1300 ريال، واحصل على 1 هدايا بقيمة 250 ريال مقدمة على المنتج.

يمكنك تقسيط المنتج على مدار 36 شهر بدفع قسط شهرى قدره 129 ريال سعودي.

خصم 31.25% على جهاز كلاس برو، مكيف جداري، سعة التبريد 22000 وحدة.

مواصفات تكييف كلاس برو