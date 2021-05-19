شوف أقوى عروض بنده BEST OFFERS الأسبوعية الجديدة 7 شوال الموافق 19 مايو وحتي 13 شوال 1442هـ

أقوى عروض بنده الأسبوعية الجديدة وخصومات هائلة على جميع السلع الغذائية التي يحتاج إليها الجميع في كل بيت وهي من الأساسيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما تقدم لنا أقوى عروضها على الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة، وخصومات هائلة على الجبن والشكولاتة، كما تقدم أقوى تخفيضاتها على الأجهزة الإلكترونية، والجوالات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية كل هذا وأكثر في جميع متاجر هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض بنده على السلع الغذائية من الأربعاء 19 مايو وحتى الثلاثاء 25 مايو 2021

يقدم هايبر بنده عروضه القوية وخصوماتها الهائلة على المنتجات الغذائية الأساسية في كل بيت.



اشتري مياه هنا النقية الصالحة للشرب، سعر الكرتون 9.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

احصل على علبة صدور دجاج طرية رويال (1000 جم)، الجاهزة التي تساعدك بسهولة في عمل وجبة خفيفة كالبانية سهلة وسريعة.

اشتري حبة من زيت الذرة مازورلا بوزن (1.5 لتر)، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي، واحصل على خصم 7 ريال.

للحصول كيكة سهلة وسريعة بمكوناتها كاملة، قم بشراء 2 حبة من خليط كيك بيتي كروكر بأطعمتها المختلفة سواء بالشكولاته أو الأيس كريم، بسعر 17.95 ريال سعودي.

لتحضير ساندوتش سريع قم بشراء 6 حبات لحم تونا ساندوتش تندرينا قودي المتنوعة (80 جم)، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 33 ريال، بخصم حوالي 14 ريال سعودي.

لتحضير ألذ أكلة أرز اشتري أرز مزة بسمتي الشعلان (5 كيلو) للكيس بسعر 27.95 ريال بدلاً من 40.50 ريال، واحصل على خصم 12.55 ريال سعودي عند الشراء.

لتحضير ألذ ساندوتش كريب بالشكولاته مع الفواكه قم بشراء كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا (1000 جم)، للحبة بسعر 28.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال، بخصم حوالي 13 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة

يقدم هايبر بنده أقوى عروضه على اللحوم والأسماك وخصومات تصل حت 35% على الدواجن.

تخفيضات هايبر بنده على المنتجات الغذائية والجبن والمكسرات والتوابل

نقدم لكم أقوى وأكبر مجموعة من الوجبات التي تحتاج إليها لتحضير وجبة الأفطار، أو وجبة العشاء فقد تم تجميع أكبر مجموعة من الجبن المملح والغير مملح ، والكاملة الدسم أو قليلة الدسم أو الموتزريلا، والزيتون بأشكاله المختلف، واللانشون المدخن، والمرتديلا بالدجاج أو السادة، والحلاوة الطحينية، واللبنة، والمربى بأطعمتها المختلفة، وسلطة تراتزيكي اليونانية، والمكسرات التي تحسن المزاج وغيرها كل هذا وأكثر يعطي لك وجبة متكاملة بكل أنواعها.

عروض هايبر بنده على الشيكولاته والبسكويت

يعشق الجميع سواء كبار أوصغار الحلوى بمختلف أنواعها ولكن الشيكولاتة لها مذاق مختلف بغض النظر عن أن البنات أكثر من يعشقها إلا أنها تساعد في تحسن المزاح، وحالات الضغط والاكتئاب، فطعمها الرائع لا يستطيع أن يراها أحد مهما كان كبير أو صغير إلا أن يتذوقها وحبها بشدة لذلك أحضرنا لكم هذه التشكيلة الرائعة وأتمني أن تنال إعجابكم.