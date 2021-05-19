- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده BEST OFFERS الأسبوعية الجديدة 7 شوال الموافق 19 مايو وحتي 13 شوال 1442هـ في المقال التالي
أقوى عروض بنده الأسبوعية الجديدة وخصومات هائلة على جميع السلع الغذائية التي يحتاج إليها الجميع في كل بيت وهي من الأساسيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما تقدم لنا أقوى عروضها على الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة، وخصومات هائلة على الجبن والشكولاتة، كما تقدم أقوى تخفيضاتها على الأجهزة الإلكترونية، والجوالات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية كل هذا وأكثر في جميع متاجر هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
أقوى عروض بنده على السلع الغذائية من الأربعاء 19 مايو وحتى الثلاثاء 25 مايو 2021
يقدم هايبر بنده عروضه القوية وخصوماتها الهائلة على المنتجات الغذائية الأساسية في كل بيت.
-
- اشتري مياه هنا النقية الصالحة للشرب، سعر الكرتون 9.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- احصل على علبة صدور دجاج طرية رويال (1000 جم)، الجاهزة التي تساعدك بسهولة في عمل وجبة خفيفة كالبانية سهلة وسريعة.
- اشتري حبة من زيت الذرة مازورلا بوزن (1.5 لتر)، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي، واحصل على خصم 7 ريال.
- للحصول كيكة سهلة وسريعة بمكوناتها كاملة، قم بشراء 2 حبة من خليط كيك بيتي كروكر بأطعمتها المختلفة سواء بالشكولاته أو الأيس كريم، بسعر 17.95 ريال سعودي.
- لتحضير ساندوتش سريع قم بشراء 6 حبات لحم تونا ساندوتش تندرينا قودي المتنوعة (80 جم)، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 33 ريال، بخصم حوالي 14 ريال سعودي.
- لتحضير ألذ أكلة أرز اشتري أرز مزة بسمتي الشعلان (5 كيلو) للكيس بسعر 27.95 ريال بدلاً من 40.50 ريال، واحصل على خصم 12.55 ريال سعودي عند الشراء.
- لتحضير ألذ ساندوتش كريب بالشكولاته مع الفواكه قم بشراء كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا (1000 جم)، للحبة بسعر 28.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال، بخصم حوالي 13 ريال سعودي.
تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة
يقدم هايبر بنده أقوى عروضه على اللحوم والأسماك وخصومات تصل حت 35% على الدواجن.
تخفيضات هايبر بنده على المنتجات الغذائية والجبن والمكسرات والتوابل
نقدم لكم أقوى وأكبر مجموعة من الوجبات التي تحتاج إليها لتحضير وجبة الأفطار، أو وجبة العشاء فقد تم تجميع أكبر مجموعة من الجبن المملح والغير مملح ، والكاملة الدسم أو قليلة الدسم أو الموتزريلا، والزيتون بأشكاله المختلف، واللانشون المدخن، والمرتديلا بالدجاج أو السادة، والحلاوة الطحينية، واللبنة، والمربى بأطعمتها المختلفة، وسلطة تراتزيكي اليونانية، والمكسرات التي تحسن المزاج وغيرها كل هذا وأكثر يعطي لك وجبة متكاملة بكل أنواعها.
عروض هايبر بنده على الشيكولاته والبسكويت
يعشق الجميع سواء كبار أوصغار الحلوى بمختلف أنواعها ولكن الشيكولاتة لها مذاق مختلف بغض النظر عن أن البنات أكثر من يعشقها إلا أنها تساعد في تحسن المزاح، وحالات الضغط والاكتئاب، فطعمها الرائع لا يستطيع أن يراها أحد مهما كان كبير أو صغير إلا أن يتذوقها وحبها بشدة لذلك أحضرنا لكم هذه التشكيلة الرائعة وأتمني أن تنال إعجابكم.
-
-
-
-
- اشتري البسكويت المصري المدور بطعمه الرائع، الكيلو بسعر 18.95 بدلاً من 22.95 ريال سعودي، بخصم 4 ريال.
- احصل على علبة كب كيك مشكل 6 حبات (66 جم)، بعرضه الرائع قبل انتهاؤه بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.95، بخصم 3 ريال على العلبة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده BEST OFFERS الأسبوعية الجديدة 7 شوال الموافق 19 مايو وحتي 13 شوال 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.