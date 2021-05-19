نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لنسر ميتسوبيشي 2021 علي جميع السيارات بالمملكة وكيفيه الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لنسر ميتسوبيشي 2021 من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة حديثا والتي أعلنت عنها شركه العيسائي للسيارات عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن احدث العروض بالمملكة مثل سيارات بيجو 2022 الجديدة بالمملكة ومعرفه الأسعار الحالية ومواصفات السيارات وتم الإعلان أيضا عن عروض سيارات انفينيتي بأسعار خياليه، والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح أسعار العروض علي السيارات من خلال المقالة الأتية وكيفيه الاستفسار والحصول علي العروض أيضا.

عروض ميتسوبيشي 2021

أعلنت شركه العيسائي للسيارات عن العروض علي سيارات ميتسوبيشي الرائعة والتي يستخدمها العديد من المواطنين السعوديين نظرا لان السيارات تتسم بالراحة والرفاهية ومعدل استهلاك للوقود هائل كما أن السيارات مزوده بالتكنولوجيا الحديثة والمميزات والمواصفات الرائعة، كما أعلنت أيضا العيسائي عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 11 أبريل 2021 وتنتهي في 31 مايو 2021 كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملهم العرض مثل ميتسوبيشي سبيس ستار 2021 LL و ميتسوبيشي اتراج 2021 LL و ميتسوبيشي L200 2021 E33 4X2 S/C Diesel و ميتسوبيشي إكسباندر 2021 HL و ميتسوبيشي ASX 2021 GLX 2X4 و ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 GLX LL و ميتسوبيشي مونت يرو 2021 Sport GLS LL.

سيارات ميتسوبيشي 2021

والآن سوف نوضح العروض علي السيارات بالأسعار التي يمكن الحصول عليها وهي كالاتي:

ميتسوبيشي سبيس ستار 2021 LL بسعر 37400 ريال.

ميتسوبيشي اتراج 2021 LL بسعر 38550 ريال.

ميتسوبيشي L200 2021 E33 4X2 S/C Diesel بسعر 61850 ريال.

ميتسوبيشي إكسباندر 2021 HL بسعر 69999 ريال.

ميتسوبيشي ASX 2021 GLX 2X4 بسعر 79375 ريال.

ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 GLX LL بسعر 92600 ريال.

ميتسوبيشي مونت يرو 2021 Sport GLS LL بسعر 1114450 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض لنسر ميتسوبيشي 2021

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من السيارات التي شملتهم العروض وهو عن طريق الذهاب إلي احد فروع العيسائي الموجودة بالمملكة ومشاهده السيارات المعروضة واختيار السيارة المناسبة لك والحصول عليها بالأسعار التي تم ذكرها بالأعلى كما أعلنت شركه العيسائي أيضا الرقم الخاص بالشركة وهو 8002440060 وهذا الرقم تم تخصيصه من الشركة بخدمه العملاء والتي يمكنكم استخدامه إذا كنت تستخدم الهاتف الجوال والاستفسار عن العروض اكثر من خلاله.